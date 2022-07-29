اليوم أول أيام موسم اللاهوب الأول وأيامه 13

أكد باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني، أن يوم الجمعة هو أول أيام موسم اللحوب – تمور الطهي – الأول شهد المرزم والثاني الكلبان.

موسم الغضب

وتابع الحسيني، في تغريداته عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن المرزم أولاً عرف العرب قديماً بشاعر اليمن. .

ظهور التمر

وأضاف إن ظهور التمر أو الرطب يشبع الفلاح وغيره كاستعارة لزوال الكرب الذي يظهر فيه النجمة على الذراع صيفا وأيامه 13 يوما وتنتهي 2/1. / 1444 هـ. على السواحل وفيرة بالثمار الرطبة والصيفية.

المكبس ملء المكبس

وأضاف الحسيني يقول الجمهور (الميزام يملأ الحزام) رطب “بلح” وظهور السحب في المناطق الوسطى والشرقية، وهذا العام يتوافق مع حالة ممطرة في معظم مناطق المملكة، ونعمة منها تبدأ شتلة النخيل وهي موضع 5 من البيوت الصيفية، ويقول العرب “إذا ارتفعت الذراع تفقد الشمس بصرها”. أضاء القناع على الأرض، وأضاء السراب على كل خلفية، وتم جرف الظبي بعيدًا كإشارة مجازية للحرارة الشديدة.

واختتم بقوله رغم أن هذه الأيام تعتبر أيامًا شديدة الحرارة، إلا أن الله ينعم علينا بالظروف الممطرة التي نمر بها، فمن المتوقع أن تخفض الحرارة الحرارة في معظم مناطق المملكة ودول الخليج، وستكون درجات الحرارة مرتفعة. قطرة. يكون أقل من المتوسط ​​، خاصة الأسبوع الأول من الشهر.