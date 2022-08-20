اليوم أول أيام موسم سهيل

كشف الباحث في مجال الطقس والمناخ الدكتور خالد الزقاق، أن اليوم السبت هو أول أيام موسم “سهيل”، حيث أنه الحد الفاصل بين الحر الشديد والحرارة المعتدلة، ومدته 52 يومًا.

مقسمة على 4 نجوم

وأضاف الزقاق، خلال عرض فقرته على قناة العربية، أن موسم سهيل ينقسم إلى أربع نجوم، أولها الحفلة لأنها في نهاية الحرارة، والأخيرة هي. نقي لأن كل الفصول الحارة تتركه، وفيه يبدأ الجو في تزيين الجو.

خصائص موسم سهيل

وعن خصائصه أوضح أنه خلال موسم سهيل مع مرور الأيام يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، وفي نهايته يعيش المواطنون أجمل أيام السنة وأجملها واعتدالها. بما يسمى “الوسم”.

وأشار إلى أنه مع صعود سهيل يزدهر الناس والأشجار والماشية، وكأن سهيل يُرى في اتجاه الجنوب قبل شروق الشمس، والهواء والماء باردان نسبيًا، والماشية تمتنع عن شرب الماء ليلًا وتشعر بالراحة. وتوليد الحليب.

تهب الرياح الجنوبية الرطبة، فتكسر حدة الرياح الحارة والسامة، فتتحول الأشجار إلى اللون الأخضر من الجهة الجنوبية، والليل طويل، ويقصر النهار، والظل كثيف.