اليوم أول المرزم تغزر فيه الأمطار على المصايف السعودية

كشف خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزقاق، عن خصائص موسم مرزم الذي يبدأ اليوم الاثنين.

اليوم الاثنين موسم المزرم الأول وهو الموسم 1- شدة إجهاد المزارعين بسبب تزامنهم مع غنم النخيل وحصاد الثمار 2- شدة الرطوبة على السواحل 3 – أمطار الخريف الغزيرة على السواحل #سلطنة عمان #مَن والمنتجعات #المملكة العربية السعودية 4- مرور السحب الداكنة (طبخ التمر) لمدة 13 يومpic.twitter.com/qAPhEr6nDv

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 24 يوليو 2022

علامات موسم المرزم

وقال الزقاق إن هذا الموسم يستمر 13 يوما، وهو موسم إجهاد شديد للمزارعين، لأنه يتزامن مع غنم النخيل وحصاد الثمار.

هطول أمطار غزيرة طوال الأسبوع

من جهة أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، استمرار احتمالات حدوث أمطار رعدية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تصاحبها تدفقات غزيرة، وبَرَد، وتدفقات سفلية نشطة، وأتربة مرتفعة تحد من الرؤية الأفقية. نطاق.

ومن المتوقع ان يستمر اثارها مع هطول امطار معتدلة الى غزيرة من غد الثلاثاء الى السبت المقبل في مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، حروب، الحارث، الضاهر، بيش، صبيا، أبو عريش، منطقة جازان). طوال، جيزان، فرسان) ونجران (شرورة، حبونة). بدر الجنوب، نجران)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البراك، المجاردة)، منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى). قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة (الطائف، ميسان، أدهم، العارضية) بوجود سحابة رعدية ممطرة مصحوبة بدوافع هوائية نشطة تثير الغبار والغبار.