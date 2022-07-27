اليوم.. إتاحة ترتيب الشرائح للمنقولين في حركة النقل الخارجي

وكشف محمد الزاري المختص بالشئون التربوية عن امكانه الان لمن تشملهم حركة النقل الخارجي تنظيم شرائح القطاع الذي تم نقلهم اليه.

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وقال الزاري في تغريدة على حسابه على تويتر، إن شركات النقل والأثاث في حركة النقل الخارجي مخولة ترتيب قطاعات القطاع التي تم نقلهم إليها بعد اعتماد نتيجة الحركة اليوم الأربعاء 28-12. . كما هو مبين في المنشور.

وأضاف أنه يتعين على المكلفين إدخال حساباتهم في نظام نور اعتبارًا من اليوم والاستعداد لترتيب جميع الشرائح دون استثناء.

33900 معلم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي، نتيجة إجراءات النقل المستحدثة لشاغلي الوظائف التدريسية للعام 1444 درهم، والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها، وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، والتي سيكون لها له تأثير إيجابي على العملية التعليمية ويحقق مصلحة التعليم.

وتضمنت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39٪ من نسبة المتقدمين للوظائف التدريسية لإجراءات التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 80٪ من الراغبين الأول والثاني من المتقدمين، وأكثر من 70٪ من الراغبين في لم شمل الأسرة، وذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.