اليوم.. إجراء أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة تعدينية فِيْ السعودية

تقيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، أول مسابقة إلكترونية عامة للحصول على رخصة اكتشاف موقع تعدين الخانقية غرب الرياض.

تقام المسابقة بمشاركة من تأهل بعد حصوله على أعلى الدرجات فِيْ تقييم المعايير الفنية إلَّى جانب القدرة المالية.

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تشمل التحالفات الثلاثة المشاركة فِيْ المنافسة للحصول على ترخيص استكشاف موقع تعدين الخنيقية تحالفًا بين شركة Alara Saudi Ventures و Al-Tasnim Group Company.

كَمْا يتنافس على الامتياز تحالف بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة Ivanhoe Electric، وتحالف بين شركة Moxico Resources وشركة Ajlan & Bros. Mining.

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على هامش المسابقة الإلكترونية العامة للحصول على رخصة اكتشاف موقع الخنيقية، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إلَّى أهمية الموقع من حيث الثروات المعدنية البالغة 25 مليون طن. مؤكدا أن الموقع يمتد على مساحة كبيرة تغطي 350 كيلومترا مربعا.

وأشار وزير الصناعة السعودي إلَّى أن موارد موقع الخانيقية تشمل الزنك والنحاس والذهب.

وقال الخريف “أهدافنا فِيْ قطاع التعدين كبيرة ولا يمكن تحقيقها إلا بأفكار جريئة تساعد على تحقيق نتائج سريعة وهُو ما نرغب فِيْه من هذه المزادات”.

كَمْا أكد أن تقييم الشركات ليس تقييمًا ماليًا بالدرجة الأولى، بل يقوم على قدرة هذه الشركات على الاستفادة من هذه المواقع بشكل سريع للمساهمة فِيْ تحقيق الأهداف، فضلًا عَنّْ دورها فِيْ تطوير المناطق، وخاصة جوانب دعم المجتمعات فِيْ المنطقة والحفاظ على البيئة.

وقال “المعايير ستكون عالية جدا”.