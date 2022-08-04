اليوم .. إعلان نتائج القبول الموحد فِيْ جامعات الرياض للعام الدراسي الجديد 1444

ومن المقرر الإعلان عن نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض ظهر اليوم بحسب الجدول الزمني المحدد سلفا للجنة الإشرافِيْة للقبول الإلكتروني فِيْ جامعات الرياض. المملكة المتحدة وفق الشُروطْ التي تعدها لجان القبول بالجامعة وتنقسم هذه الجامعات إلى جامعات طلابية وهِيْ

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

وكذلك جامعة شقراء.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وجامعة Conglomerate.

وأخيرا الكليات التقنية بالرياض.

الجامعات للطالبات هِيْ

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

وكذلك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية بالرياض.

إعلان نتائج القبول الموحد لجامعات الرياض

حددت لجنة الإشراف الإلكتروني للقبول فِيْ جامعات الرياض الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس 6 محرم 1444 الموافق 4 أغسطس 2022 مَوعِداً لإعلان النتائج النهائية للقبول بالجامعات، ليتمكن الطلاب والطالبات من تأكيد القبول والبدء فِيْ دفع الرسوم والاختيار. الأقسام يجب على الطالبات المقبولات فِيْ الجامعات تأكيد قبولهن من خلال البوابتين الإلكترونيتين المحددتين للتقدم للقبول فِيْ الجامعات، وفق الخطوات التي تحددها اللجنة.

خطوات تأكيد القبول النهائي إلكترونيًا

وحددت لجنة المراقبة خطوات تأكيد القبول على النحو التالي