اليوم.. إعلان نتائج القبول النهائي بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

تعلن الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمدينة الرياض، اليوم الأحد، عن نتائج القبول النهائية الموحدة للطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل 1444 هـ.

نتائج الفحص الأول

وكانت اللجنة قد حددت موعد إعلان نتائج الاختيار الأول للقبول الموحد للطلاب ليوم الاثنين الأول من شهر أغسطس الجاري والثالث من شهر محرم 1444 هـ.

فيما تقرر أن يكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم الأحد الموافق 2022/7/8 م وآخر موعد لتأكيد القبول للفحص الأول للطالبات سيكون يوم الأحد 1444/7/8 هـ. .

خطوات التحقق من النتائج

الدخول على موقع لجنة القبول الموحد حسب الطلاب والطالبات.

اذهب إلى شحنة سابقة.

انظر نتيجة القبول.

تأكيد القبول.