اليوم العالمي للوقود الحيوي.. ريادة إماراتية نحو الاقتصاد الأخضر

اليوم، 10 أغسطس 2022، يحتفل العالم باليوم العالمي للوقود الحيوي، وقد تم إنتاج المنتج الأول بواسطة الباحث جورج شافان فِيْ بلجيكا عام 1930.

الوقود الحيوي هُو بديل طبيعي للديزل المستخرج من الزيت، وهُو مصنوع من بعض الزيوت النباتية مثل بذور اللفت والنخيل والخردل والجاتروفا وفول الصويا، بالإضافة إلَّى روث الحيوانات.

يعتبر الوقود الحيوي، وخاصة الديزل الحيوي، حلاً بسيطًا لاحتياجات الطاقة لجميع مجموعات المستهلكين. وقود الديزل الحيوي هُو وقود مصنوع من مواد خام من أصل حيواني أو نباتي يمكن استخدامه لتشغيل المحركات الميكانيكية.

يتميز وقود الديزل الحيوي بحَقيْقَة أنه لا يحتاج إلَّى حفر لاستخراجه، ولا يؤدي استخدامه إلَّى حوادث انسكاب نفطي كارثية، كَمْا يحدث بشكل متكرر ومتكرر فِيْ عمليات التنقيب عَنّْ النفط فِيْ الحقول البحرية، مما يهدد بتدمير الحياة الحيوانية المائية فِيْ السواحل التي تشهد هذه الحوادث.

فِيْ يناير 2010، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا قد وقع اتفاقية مع بوينج والاتحاد للطيران وشركة يو أو بي، وهِيْ شركة تابعة لشركة هانيويل، لتنفِيْذ مشروع أبحاث الوقود الحيوي فِيْ أبو ظبي. إنه مكرس لحلول الطاقة المستدامة.

وقال معهد مصدر فِيْ بيان إن المشروع المسمى “أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة SBRP” سيعتمد على أنظمة زراعية متكاملة تستخدم المياه المالحة لدعم تطوير وتسويق مصادر الوقود الحيوي لقطاع الطيران والمنتجات المشتركة.

فِيْ الربع الأول من عام 2016، تم إطلاق مبادرة فِيْ دولة الإمارات لإنتاج الوقود الحيوي، والتي تقلل الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 50 و 80٪، من خلال استخدام المياه والغذاء ومصادر الطاقة.

12 تريليون دولار

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن يساهم تكامل المبادرات والمشاريع الدائرية فِيْ المناطق الحضرية، فِيْ إطار التحول الأخضر لاقتصاد مستدام، فِيْ تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاقتصاد الأخضر بـ 12 تريليون دولار فِيْ الناتج العالمي بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد الإماراتي، فِيْ جلسة بعَنّْوان “التحول الأخضر فِيْ الشرق الأوسط”، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي فِيْ دافوس بسويسرا، فِيْ الفترة من 22 إلَّى 26 مايو 2022، بعَنّْوان “العالم”. عَنّْد نقطة تحول السياسات الحكومية “واستراتيجيات قطاع الأعمال”، بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول حكومي وصانع قرار.

الإمارات العربية المتحدة تنتج الوقود الحيوي من الطحالب

فِيْ عام 2013، أعلنت الإمارات أن الطحالب البحرية تعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة وإنتاج الوقود الحيوي، لتنضم إلَّى مجموعة من الدول الكبرى التي بدأت خطوات علمية وعملية لإنتاج الطاقة من الطحالب فِيْ المختبر، بحيث يتم إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب. أصبح أحد مصادر إنتاج الوقود الحيوي المستخدم فِيْ محركات السيارات. الطائرات، لأنها ستصبح تكلفة تنافسية فِيْ المستقبل، ستجعلها أكثر جاذبية، مدعومة بامتلاك الإمارات لمكونات إنتاج هذا النوع من الوقود.

وفقًا لشركة الطاقة Clean Edge، من المتوقع أن يتسارع معدل الاستثمار فِيْ التقنيات النظيفة فِيْ المستقبل المنظور، مع نمو الوقود الحيوي العالمي من 83 مليار دولار إلَّى 139 مليار دولار فِيْ عام 2022.

التعاون الإماراتي المصري

أعلنت وزارة البترول المصرية، فِيْ بيان، يوم 18 مايو 2022، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريجا جرين إنرجي الإماراتية لإنتاج زيت الطحالب.

وأشار البيان إلَّى أن زيت الطحالب سيستخدم فِيْ إنتاج وقود الطائرات الحيوي وإنتاج النفتا الخضراء لاستخدامها فِيْ إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

أعلنت وزارة البترول المصرية أنها تخطط لبناء مشروعات بتروكيماوية خضراء جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار، بما فِيْ ذلك مصنع بقيمة 600 مليون دولار لإنتاج الوقود الحيوي من زيت الطحالب.