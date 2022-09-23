اليوم الوطني السعودي الـ 92.. احتياطات نقدية ضخمة صمام أمان للمملكة

تمكنت المملكة العربية السعودية من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية بعد انخفاض كبير خلال السنوات 2016 0 2022

بجني ثمار ارتفاع أسعار النفط، وحصاد جزء من رؤية 2030.

بعد انخفاضها إلَّى أقل من 380 مليار دولار فِيْ وقت سابق من عام 2022، عادت أصول الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلَّى النمو مرة أخرى، متجاوزة حاجز 464 مليار دولار فِيْ وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا الارتفاع مع تحسن عائدات النفط الخام، حيث من المتوقع أن تسجل المملكة هذا العام، أول فائض فِيْ موازنة المملكة منذ ما يقرب من 9 سنوات، مع ارتفاع سعر برميل النفط إلَّى متوسط ​​98 دولارًا للبرميل خلال الثماني سنوات الأولى. أشهر من هذا العام.

تعد السعودية ثاني أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم، بمتوسط ​​يومي يزيد عَنّْ 11 مليون برميل، وهِيْ أكبر مصدر عالمي للخام، بمتوسط ​​يومي يبلغ 7 ملايين برميل يوميًا، وفقًا للبيانات. من الرَابِطْة المشتركة لمنتجي النفط “جودي” وأوبك.

المسألة الثانية المهمة هِيْ البدء فِيْ جني ثمار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلَّى تنويع الاستثمارات بعيدًا عَنّْ عائدات النفط الخام، والتوسع أكثر فِيْ الاقتصاد غير النفطي، والدخول فِيْ شراكات محلية وعالمية حققت عوائد عالية.

القضية الثالثة، التي دفعت السعودية إلَّى الإسراع فِيْ بناء احتياطيات النقد الأجنبي، هِيْ الاستثمارات الكبيرة فِيْ البورصة فِيْ السنوات الأولى من جائحة كورونا، إذ أدى انهِيْار أسواق الأسْهُمْ العالمية إلَّى ظهُور فرصة الشراء. أوراق مالية رخيصة فِيْ المملكة، بقيمة تزيد عَنّْ 40 مليار دولار.

خسرت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها خلال شهري مارس وأبريل 2022، تم تحويل 40 مليار دولار منها إلَّى الصندوق السيادي للدولة (صندوق الاستثمارات العامة)، للاستفادة من الفرص فِيْ الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.

لا تفصح المملكة العربية السعودية عَنّْ التوزيع الجغرافِيْ لأصولها الاحتياطية الأجنبية أو حتى طبيعة الأصول.

وأمام هذه القنوات، تمكنت المملكة من زيادة الأصول الاحتياطية الأجنبية المكونة من ودائع النقد الأجنبي، بالإضافة إلَّى الاستثمارات فِيْ الأسْهُمْ والسندات والأذون واحتياطيات الذهب، بالإضافة إلَّى النقد المستثمر فِيْ الخارج، والاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي. .

تمتلك السعودية حوالي 323 طنًا من الذهب، مما يجعلها فِيْ المرتبة 18 عالميًا كأكبر حامل للذهب فِيْ العالم، كَمْا أنها أعلى دولة عربية تمتلك الذهب، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عَنّْ مجلس الذهب العالمي.

كَمْا تمتلك السعودية استثمارات بقيمة مالية تزيد على 295 مليار دولار، وهِيْ استثمارات فِيْ أوراق مالية دولية، من بينها أن المملكة هِيْ أكبر مستثمر عربي فِيْ السندات الأمريكية، بقيمة تتجاوز 133 مليار دولار، بحسب بيانات يوليو الماضي.

كَمْا تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم تحت اسم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يحتل المرتبة السادسة والثالثة على مستوى الوطن العربي، بإجمالي أصول يتجاوز 630 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات رسمية.