انضمت المملكة العربية السعودية إلَّى مجموعة العشرين فِيْ ذروة الأزمة المالية العالمية فِيْ عام 2008.

رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي نادراً ما تحدث للعالم، نجحت المملكة العربية السعودية فِيْ إدارة رئاستها لمجموعة العشرين من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2022.

وحققت المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل نسخ اجتماعات مجموعة العشرين على الإطلاق، على الرغم من التحديات الصحية التي صاحبت العام الذي تولت فِيْه المملكة دورة مجموعة العشرين عام 2022.

المملكة العربية السعودية ومجموعة العشرين

واستطاعت المملكة خلال رئاستها التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا، اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، والتي ركزت على خارطة الطريق الجماعية على ثلاثة أهداف.

الهدف الأول، الذي نجحت المملكة فِيْ تحقيقه، هُو تمكين الناس، من خلال تهِيْئة الظروف التي يمكن لجميع الناس – وخاصة النساء والشباب – العيش والعمل والازدهار.

ثانياً، حماية كوكب الأرض، من خلال تعزيز الجهُود الجماعية فِيْ مجالات الأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة. وثالثاً، تشكيل آفاق جديدة، من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة الأمد لتقاسم منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

تقع المملكة العربية السعودية على مفترق طرق بين ثلاث قارات – آسيا وأفريقيا وأوروبا. من خلال استضافة مجموعة العشرين، كان للمملكة دور مهم تلعبه من خلال مشاركة منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انضمت المملكة العربية السعودية إلَّى مجموعة العشرين، فِيْ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وشاركت كعضو فِيْ اجتماع عقد فِيْ ذلك الوقت فِيْ واشنطن، مع تصعيد دورها فِيْ صناعة الطاقة التقليدية، وتأثيرها دوليًا. الكلام فِيْ سوق الخام العالمي.

المملكة العربية السعودية هِيْ الدولة العربية الوحيدة فِيْ أكبر 20 اقتصادا حول العالم، هذه الكتلة التي تسيطر على 90٪ من الناتج العالمي بقيمة سنوية تبلغ 82.3 تريليون دولار، بحسب أرقام 2022، كَمْا تمتلك 80٪ من التجارة العالمية.

موقف المملكة العربية السعودية

لقد أثبتت المملكة العربية السعودية مكانتها فِيْ مجموعة العشرين وساهمت بشكل مباشر فِيْ تنمية اقتصاديات جميع دول المجموعة، من خلال قيادة المملكة لأهم التحالفات فِيْ تاريخ صناعة النفط الخام منذ نهاية العام الماضي. 2016 حتى اليوم.

كَمْا تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل 5 دول فِيْ مجموعة العشرين، التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تجاوزت 494 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

كَمْا أن المملكة العربية السعودية لديها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرتكز على أصول تزيد على 630 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ “SWF”، الذي يتتبع صناديق الثروة السيادية فِيْ جميع أنحاء العالم.

كَمْا أن المملكة العربية السعودية هِيْ ثاني أكبر منتج للنفط الخام فِيْ مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة، وثاني أكبر منتج فِيْ العالم، بمتوسط ​​يومي يفوق 11 مليون برميل، وأكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم بحوالي 11 مليون برميل. بمعدل 7 ملايين برميل يوميا.