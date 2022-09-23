اليوم الوطني السعودي الـ 92.. رؤية 2030 بوصلة المملكة لتنويع الاقتصاد

أدت جهُود المملكة، من خلال رؤية 2030، إلَّى تحقيق الاستدامة المالية وإعادة الاقتصاد إلَّى مستويات ما قبل الجائحة.

بدأت المملكة العربية السعودية قِصَّة نجاحها فِيْ عام 2016 برؤية تستند إلَّى نقاط قوتها وقدراتها، وسميت القِصَّة بـ “رؤية 2030″، والتي حققت نتائج ملموسة خلال السنوات الخمس الأولى.

رؤية 2030 التي تهدف إلَّى بناء مجتمع يكون اعتماده على النفط فِيْ حده الأدنى، واستبداله باقتصاد غير نفطي يركز بشكل أكبر على السياحة والصناعات الثقيلة والزراعة والتكنولوجيا والمعلومات.

حتى عام 2022، استمرت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فِيْ تحقيق أهدافها لتنويع مصادر الدخل المحلي وزيادة النمو الاقتصادي، حيث عملت الحكومة على تنفِيْذ السياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة وتعزيز مركزها المالي.

وقد مكن هذا الوضع المالي الحكومة من التعامل مع صدمات الاقتصاد العالمي، من خلال إنشاء نظام وأدوات مالية قادرة على التأثر والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستويين المالي والاقتصادي.

وأسفرت جهُود المملكة، من خلال رؤية 2030، عَنّْ تحقيق الاستدامة المالية وعودة الاقتصاد إلَّى مستويات ما قبل الجائحة فِيْ عام 2022، حيث حقق الناتج الإجمالي الحقيقي نموًا إيجابيًا بنسبة 3.2٪ فِيْ عام 2022.

بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1٪ فِيْ عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. ساهمت المبادرات المنفذة لتطوير الإيرادات غير النفطية فِيْ تقليل الاعتماد على عائدات النفط كَمْصدر رئيسي.

ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية فِيْ إجمالي الإيرادات من حوالي 27٪ فِيْ عام 2015 إلَّى حوالي 42٪ فِيْ عام 2022، وذلك نتيجة تنفِيْذ بنود التوظيف المالي ضمن رؤية 2030.

ارتفعت الإيرادات غير النفطية بمتوسط ​​سنوي قدره 18٪ خلال الفترة 2015-2022، حيث أصبحت الإيرادات أكثر ارتباطًا بنمو وتنويع النشاط الاقتصادي.

وبلغت الصادرات من السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال فِيْ 2022 بنمو 37٪ عَنّْ مثيلاتها فِيْ العام السابق. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير قرابة 44 مليار ريال بمعدل نمو 23٪ عَنّْ العام السابق.

تعمق سوق أدوات الدين من خلال إدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال من فئة صدرت سابقاً خلال عام 2022.

ضمن رؤية 2030، ساهمت النفقات الحكومية فِيْ تمويل العديد من البرامج الاجتماعية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي وبرامج الإسكان، بالإضافة إلَّى الخدمات الصحية والتعليمية.

كَمْا تم توجيه النفقات الحكومية للاستمرار فِيْ مشاريع البنية التحتية والتنمية الرقمية، وكذلك تمويل برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلَّى برامج تحفِيْز القطاع الخاص وزيادة مشاركته فِيْ تعزيز نمو وتنويع القطاع الخاص. الاقتصاد.

من أبرز عَنّْاصر رؤية 2030 مبادرة “صنع فِيْ المملكة العربية السعودية”، والتي تعد من الأمثلة البارزة على المبادرات التمكينية لتحقيق ذلك. هُو برنامج لدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يوفر حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات.

تعمل على توسيع نطاق عملها ومساعدتها على الترويج لمنتجاتها وخدماتها محليًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، تحت شعار برنامج “الصناعة السعودية” الذي يمثل هُوية موحدة المنتجات الوطنية التي تلبي معايير البرنامج لضمان الامتثال للجودة.

وفِيْ القطاع العسكري أقر مجلس الوزراء “استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية فِيْ المملكة” والتي تهدف إلَّى تطوير القدرات الصناعية العسكرية الوطنية ودعم المستثمرين ونقل التكنولوجيا وتوفِيْر فرص عمل للشباب والشابات فِيْ المملكة.

بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة فِيْ القطاع العسكري 144 شركة بنهاية عام 2022.

فِيْ سياق آخر، سجل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ الربع الثاني من عام 2022 أعلى قيمة ربع سنوية خلال العشر سنوات السابقة بنحو 13.8 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 607.3٪ على أساس ربع سنوي، وبزيادة 1573.9٪ على أساس سنوي. أساس.

كَمْا سجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسيًا فِيْ عام 2022 بأكَمْله، حيث بلغ 19.3 مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 257.2٪ مقارنة بالعام السابق، وهُو رقم يفوق إجمالي تدفقات الاستثمارات خلال السنوات الثلاث السابقة.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 72 مليار ريال، محققة 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، متجاوزة هدف العام البالغ 42 مليار ريال، و 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الناتج المحلي.