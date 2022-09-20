عروض اليوم الوطني السعودي للطيران الداخلي 1444 الخطوط السعودية، في اليوم الوطني السعودي 92 يوجد الكثير من العروض والتخفيضات المختلفة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يعد من اهم وابرز المناسبات الوطنية بذكرى تأسيس المملكة وتوحيد البلاد وتحتفل المملكة العربية السعودية بهذا اليوم العظيم في 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م.

تخفيضات يوم الطيران المحلي الوطني

كما تقدم الخطوط السعودية بعض الرحلات الخارجية بمناسبة العيد الوطني الـ 92 ونعرف أسعار التذاكر بعد الخصم في الجدول التالي

الاقلاع وصول سعر التذكرة الرياض امستردام هولندا 1996 ريال سعودي. الرياض أباكو – أذربيجان 1505 ريال سعودي. الرياض اسطنبول، تركيا 1574 ريال سعودي. الرياض الدار البيضاء، المغرب 2366 ريال سعودي. الرياض الإسكندرية، مصر 962 ريال سعودي. الرياض لندن – بريطانيا 1845 ريال سعودي. جدة دبى، الامارات العربية المتحدة 1041 ريال سعودي.

جدول رحلات اليوم الوطني من الخطوط السعودية

تقدم الخطوط السعودية عروض اليوم الوطني للطيران الداخلي. تشمل هذه العروض السفر بين الرياض وبعض المدن الأخرى. الجدول التالي يوضح أسعار التذاكر بعد الخصم بمناسبة العيد الوطني 92

الاقلاع وصول سعر التذكرة جدة الرياض 199 ريال سعودي. أبها الرياض 299 ريال سعودي. المدينة المنورة الرياض 169 ريال سعودي. الدمام الرياض 129 ريال سعودي. تبوك الرياض 269 ​​ريال سعودي. جازان الرياض 269 ​​ريال سعودي. نجران الرياض 269 ​​ريال سعودي.

خصومات اليوم الوطني 92 من Flyadeal

كما تعد الشركة من شركات الطيران المتميزة في المملكة العربية السعودية، وتقدم عروضاً خاصة بمناسبة اليوم الوطني 98 للمملكة العربية السعودية. تشمل هذه العروض خصومات خاصة على رحلات السفر المحلية والأجنبية. يمكن معرفة عروض طيران ناس من خلال حساب الشركة على تويتر .

اليوم الوطني السعودي يقدم طيران ناس

طيران أديل هي إحدى الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. وتضمنت هذه العروض بعض الخصومات على الرحلات الداخلية في المملكة والتي جاءت على النحو التالي

سعر التذكرة من الدمام إلى القاهرة 339 ريال سعودي. سعر التذكرة من الدمام إلى الكويت 249 ريال سعودي.

يقام الكثير من العروض باليوم الوطني السعودي في الخطوط الجوية لعام 2022/1444 للتنقل والسفر بالمناطق المحلية بالمملكة العربية السعودية والكثير من المواطنين بالسعودية يرغبون في معرفة اسعار التذاكر للخطوط الجوية بمناسبة الاحتفلال باليوم الوطني السعودي 92.