اليوم الوطني السعودي 92 اي يوم، اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 من اشهر المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية والذي يحتفل به مواطني السعودية بكل سنة وهو ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الثالثة الى نظام ملكي من قبل الملك السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ويكون بهذا اليوم العظيم الكثير من المهرجانات والمسابقات والعروض القوية المختلفة بالعيد الوطني السعودي92.

اليوم الوطني السعودي 1444

اليوم الوطني هو إحدى المناسبات الوطنية التي يحتفل بها ملايين المواطنين والأفراد داخل المملكة العربية السعودية كل عام. هو اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود أراضي مملكة نجد والحجاز وملحقاتهما وأعلن المملكة العربية السعودية دولة للمنطقة. وصدر أمر ملكي بقبول ذلك الوقت بإعلان عطلة رسمية في هذا اليوم للمشاركة في العروض والفعاليات العسكرية والثقافية والترفيهية والغنائية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.

موعد اليوم الوطني السعودي

يصادف اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية للعام الحالي يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م الموافق 27 صفر 1444 هـ. تحتفل مناطق المملكة المختلفة بهذه المناسبة الوطنية الرائعة والمميزة لكل مواطن سعودي.

شعار العيد الوطني السعودي 92

عار اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين هذا العام هو بيتنا. أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، الإعلان الرسمي عن شعار اليوم الوطني السعودي الـ 92 عبر الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت. جدير بالذكر أن هذا الشعار مصمم على أعلام وتوزيعات للأطفال، وعلى الزي التقليدي في السعودية، بالإضافة إلى وضعه كملصقات لتزيين المنازل والأماكن العامة والمتنزهات بهذا الشعار الذي يوحي بالعزيمة، العزم والتمسك بالأرض.

إجازة العيد الوطني السعودي 92

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية، للقطاعين العام والخاص، أن العطلة الرسمية لليوم الوطني السعودي ستكون يومي الأربعاء والخميس، يومي 21 و 22 سبتمبر 2022 م، وتستمر حتى يوم السبت 24 سبتمبر. العام الحالي حيث يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والسنة الحصول على إجازة رسمية لمدة أربعة أيام، لأن العيد الوطني هذا العام يأتي يوم الجمعة، لذلك قررت الحكومة السعودية توفير عطلة لهذه المناسبة في الأربعاء من أجل المشاركة في العروض والفعاليات.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي

هناك جوانب مختلفة للاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، بعضها عسكري، وبعضها غنائي، وبعضها ترفيهي، والعديد من الفعاليات والعروض الأخرى أيضًا تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الخاصة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية. فيما يلي نستعرض أبرز فعاليات الاحتفال باليوم الوطني

رفع شعار اليوم الوطني السعودي الجديد الذي يحمل عبارة “عندنا بيت”.

توزيع أعلام السعودية باللونين الأخضر والأبيض في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

تنظيم العروض العسكرية الجوية والبحرية والبرية.

عزف الأغاني والأغاني والقصائد والأناشيد الوطنية للاحتفال باليوم الوطني السعودي سواء في الأماكن العامة أو الحدائق أو في المنزل.

تنظيم مسابقات ترفيهية وثقافية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

تقديم عروض غنائية ومسرحية وسينمائية تحكي قصة اليوم الوطني في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تبادل عبارات التهنئة للمواطنين في المملكة بالمصافحة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

إعفاء المدينين من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في مثل هذا اليوم.

توزيع الهدايا والتفضيلات والألعاب على الأطفال والمشاركة في المسابقات في الأماكن العامة.

الايام المتبقية لليوم الوطني 92

لم يتبق سوى القليل من اليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية، إذ يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 م، ويحتفل المواطنون بعبارات جميلة ومميزة في هذا اليوم بالإضافة إلى المشاركة في العروض السينمائية والمسرحية، العروض العسكرية والغنائية، وفيما يلي نستعرض عداد العد التنازلي ليبقى في اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي 92 من الايام التاريخية والوطنية التي يحتفل بها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بذكرى توحيد المملكة واستقلالها من قبل الملك عبد العزيز آل سعود ويصادف اليوم الوطني السعودي 92 يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر لعام 2022م.