عروض اليوم الوطني السعودي 92 طيران ناس 2022، كشفت الكثير من شركات الطيارت السعودي العديد من عروضها وخصوماتها الكبيرة، على تذاكرها، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، ومن أبرز الشركات طيران ناس ، والتي تعتبر من أكبر الشركات السعودية، والتي شهد عدد كبير من العروض الكبيرة والتخفيضات المميزة، حيث تهتم الكثير من المهتمين بالتعرف على عروض اليوم الوطني السعودي 92 طيران ناس .

عروض اليوم الوطني السعودي 92 طيران ناس

أعلن طيران ناس عن سلسلة من عروض التخفِيْضات على الرحَلْات الداخلية والدولية خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السَعُودِيْة، ويمكنك الاطلاع على جميع العروض من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة على Twitter أو الدخول إلى موقع flynas.com، ونحن سوف ننقل لك بعض هذه العروض على النحو التالي

من الرياض (RUH) إلى جدة (JED) يوم الجمعة 23 سبتمبر 199 ريال سعودي. من جدة (JED) إلى الرياض (RUH) يوم الخميس 22 سبتمبر بسعر 199 ريال سعودي. من الدمام (DMM) إلى جدة (JED) يوم الجمعة 23 سبتمبر بسعر 229 ريال سعودي الرياض (RUH) إلى دبي (DXB) يوم السبت 24 سبتمبر بسعر 279 ريال سعودي.

عروض طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شركة ناس هِيْ إحدى شركات الطيران المحَلْية الرائدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تم افتتاحها منذ عام 2007. تمتلك شركة ناس حوالي 27 طائرة تقلع يوميًا، سواء على الرحَلْات الداخلية أو الخارجية، حيث تقوم بتشغيل حوالي 1000 رحَلْة أسبوعية. القاعدة، تحمل حوالي 38 مليون مسافر على متنها. طائراتها إلى 35 وجهة دولية أو محَلْية، وقد تطورت ناس فِيْ الآونة الأخيرة وهِيْ على استعداد لتقديم أفضل الخدمات والأسعار لعملائها، وقد اجتمعت سلسلة من الطائرات الحديثة لزيادة متعة الرحَلْات وتزويدهم بها. جودة فائقة.

حجز رحلة مع طيران ناس

لحجز رحَلْتك الخاصة عبر موقع طيران ناس، اتبع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع طيران ناس الرسمي. انقر على خيار “حجز رحَلْة”. حدد حجز الرحَلْة، إما ذهاب أو ذهاب وعودة. أدخل مكان المغادرة ومكان الوصول. حدد تاريخ الرحَلْة وعدد الأشخاص وجميع البيانات المطلوبة. اختر طريقة الدفع المناسبة وقم بتأكيد الحجز.

قدمت شركة طيران ناس العديد من العروض المناسبة والكبيرة على تذاكر الخطوط الجوية وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي ويمكن الاستفادة من عروض اليوم الوطني السعودي 92 طيران ناس موقع طيران ناس الرسمي.