عروض اليوم الوطني السعودي 92 للاسنان لعام 1444 – 2022،في اليوم الوطني السعودي تقام الكثير من العروض والتخفيضات بمناسبة الاحتفال بذكرى توحيد السعودية على يد المؤسس والملك السعودي عبد العزير بن عبد الرحمن آل سعود عام 1932م وبالتالي فان مراكز طب الأسنان السعودية تقدم افضل العروض القوية للاسنان في هذا اليوم العظيم بكافة المناطق المتنوعة بالسعودية.

عروض مركز كراون لطب الأسنان

استطاع الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في عام 1932 م، وتحديداً في 23 سبتمبر، والذي صادف الحادي والعشرين من جمادى الأولى 1351 هـ، توحيد مملكتي نجد والحجاز وملحقاتهما كلها تحت حكم المملكة. راية والاسم الحالي للمملكة العربية السعودية، وحتى يومنا هذا منذ ذلك الوقت هو بمثابة عطلة للمملكة والحكومة والشعب. اعتاد المواطنون على احتفالات هذا اليوم التي تبدأ الاستعدادات لها قبل الموعد بعشرة أيام. الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمي بهذا اليوم أقامه الملك عبد الله آل سعود عام 2005 م أي منذ الدورة الخامسة والسبعين لهذا اليوم. الوطني.

احتفالات العيد الوطني السعودي 92

تنافست كبرى المراكز الطبية المتخصصة في علاج وتجميل الأسنان في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل العروض والخصومات والتخفيضات على كل ما يتعلق بالأسنان، مثل قلع الأضراس، أو تجميل الأسنان، أو ابتسامة هوليوود، أو الحشوات، والتنظيف. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين والذي لم يأت بعد. يوم واحد فقط حيث صدرت هذه العروض من قبل مجموعة من المراكز الطبية الشهيرة وهي

مركز اوان الطبى لعلاج وتجميل الاسنان. مركز كراون الطبى لعلاج الاسنان والتجميل. مجمع السواك الطبى لعلاج وتجميل الاسنان. مجمع العيد كلينيك لزراعة وتجميل الاسنان.

عروض مجمع طبي للعناية المهنية

يقدم مركز أوان الطبي أفضل عروض علاج الأسنان سواء نقدًا أو بالتقسيط، ويمكنك التواصل معهم من خلال الرقم الموحد 0557527766 أو من خلال البريد الإلكترونيawan_dental والعروض كالتالي

عرض تقويم الاسنان بأسعار تبدأ من 2492 ريال، بمقدم 592 ريال، والسعر شامل سعر الفحص والأشعة. تنظيف الاسنان 92 ريال. حشوات تجميلية تبدأ من 92 ريال. الزركون 392 ريالاً. تقويم الأسنان بسعر 2992 ريال. تبييض وتنظيف 492 ريال. قطع اللثة أو تجهيز الفكين 592 ريال.

خصومات العيد الوطني 92 لطب الأسنان

يعتبر مركز التاج الطبي لعلاج الأسنان من أكبر المراكز الطبية في نجران بالمملكة العربية السعودية ودائما ما اعتاد على تقديم عروض وخصومات على طب الأسنان التجميلي وعلاجها، وكانت عروضه على النحو التالي

العرض سعر العرض لا يشمل الإفصاح تركيب الزركون 392 ريال صيغة إيماكس 492 ريال تنظيف + تبييض بالليزر 292 ريال تنظيف الأسنان 92 ريال جر العصب الأمامي 92 ريال سحب عصب الضواحك أو الأضراس 192 ريال حشوات تجميلية 92 ريال حشوات فضية 92 ريال حشوات الاطفال 92 ريال خلع بسيط 92 ريال قلع جراحي 192 ريال

تخفيضات مركز أوان لطب الأسنان باليوم الوطني 92

يقدم المركز عروض عديدة ومتنوعة على مجموعة من التقنيات الطبية للفك والأسنان منها

تشكيلة إيماكس 992 ريال. تركيبه الزركون 692 ريال. تجهيز اللثة للفكين 792 ريال (وفك واحد 492 ريال). تنظيف الأسنان + تلميعها + تبييضها 492 ريال. فيلر ليزر للتجميل سطح واحد 92 ريال (وكلا السطحين 192 ريال).

خصومات اليوم الوطني لطب الأسنان

نقدم أسعار عروض اليوم الوطني لطب الأسنان التي تقدمها عيادات الجودة، مع العلم أن رقم الاتصال هو 0544638343، من خلال النقاط التالية

تجهيز اللثة 592 ريال للفك والفكين 992 ريال. تبييض أسنان منزلي + قوالب 492 ريال. تبييض الأسنان بالليزر 592 ريال. تبييض الأسنان بالزوم 992 ريال. تنظيف الجير وإزالة الجير 92 ريال (العرض مقتصر على الممارس العام في العيادة فقط). عرض تقويم الأسنان المعدني إمكانية التقسيط، الدفعة الأولى 892 ريال، وهدية تنظيف قشرة الأسنان قبل التركيب. عرض التسوية الشفاف إمكانية التقسيط المريح بمقدم 3000 ريال ومثلها في الدفعة الثانية وهدية تنظيف الجير قبل التثبيت. زراعة الأسنان عن طريق شق جراحي 2792 ريال. خلطة الزركون أو إيماكس 992 ريال. سناب أون سمايل لفك واحد 792 ريال. سعر الفحص مع الاستشاري 192 ريالاً. سعر الفحص مع طبيب عام أو متخصص بأشعة بانوراما 92 ريال.

عيادة ذات جودة عالية بالعيد الوطني 92

أعلن مجمع عيادة العيد الطبي لعلاج وتجميل وزراعة الأسنان في المملكة العربية السعودية عن توافر العديد من العروض على زراعة وحشوات وقلع وتجميل الأسنان، حيث تبدأ الحشوات التجميلية وقلع الأسنان من 92 ريال سعودي، ويمكنك التعرف عليها عن جميع العروض بالاتصال على الرقم الموحد 9200222211 او ارسالهم عبر تطبيق واتس اب على 0550841416 او 0556331166 ومن افضل العروض

خصم 50٪ على الفحص في جميع العيادات والعرض ساري حتى 29 سبتمبر. تركيبات سيراميك 450 ريال. تركيبات الزركونيوم والايماكس 650 ريال. الصيغة المتحركة 1492 ريال للفك. جلسة فلورايد للأطفال لحماية أسنانهم 92 ريال. جلسة (تنظيف + تلميع + ازالة الجير + ازالة التصبغات) 192 ريال. -جلسة تبييض الأسنان بتقنية الزووم 292 ريال. جلسة تبييض الأسنان بالليزر وجلسة تنظيف وتلميع الأسنان وإزالة الجير والتصبغات 392 ريال.

خصومات اليوم الوطني السعودي الـ 92 مجمع عيادة العيد للأسنان

في سياق توضيح عروض اليوم الوطني الـ 92 لطب الأسنان في المملكة العربية السعودية، نقدم المزيد من العروض والخصومات التي تقدمها مراكز طب الأسنان على النحو التالي

مركز إشراق المدينة الطبي يقدم تنظيف وتلميع الأسنان بالحشوات التجميلية مقابل 92 ريال سعودي. مركز صفوت المهديب لطب الاسنان عروض خصومات قوية مركز حسام المتميز لطب الأسنان يقدم تلميع وتنظيف الأسنان مقابل 92 ريالاً، وحشوات الزركون والقشرة بسعر 992 ريالاً، وتاج البورسلان بـ 492 ريالاً. مركز آيفورى بيرل يقدم تقويم الأسنان بسعر 2992 ريال، وزراعة الأسنان بسعر 1992 ريال، وحشو بالسيكون بسعر 492 ريال. مركز ارتال لطب الأسنان عروض وخصومات على الأسعار فمثلاً تنظيف الأسنان 92 ريال والتنظيف مع كل غطاء مجاني وتبييض البلازما 92 ريال والتبييض بالزوم 792 ريال. مركز الزركون لطب الأسنان يقدم زراعة الأسنان السويسرية أو الفرنسية بسعر 2492 ريال للسن، ويستمر العرض حتى 26 سبتمبر. مجمع رفا الطبي عروض التنظيف + تلميع + تبييض الأسنان بالعيادة الخاصة بسعر 492 ريال وللحجز (920005405). مستشفى الشفاء التخصصي يقدم تقويم الأسنان بسعر 992 ريال شامل الضريبة والتبييض بتقنية التكبير بسعر 492 ريالاً، ويبدأ العرض من الخميس 22 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر. عيادة الزبيدي لطب الأسنان خصم 40٪ على حشوات الأسنان وللحجز (920000614).

العرض سعر العرض زرع الأسنان 437 ريال تقويم الأسنان 992 ريال قسط اول زرع الأسنان 1792 ريال تبييض الأسنان 392 ريال ابتسامة هوليود ثلاثية الأبعاد 7992 ريال

عروض طب الأسنان اليوم الوطني 92

يمكن لأي مواطن سعودي الاستمتاع بباقة خصومات في المجال الطبي، ومشاهدة جميع عروض اليوم الوطني الـ 92 لطب الأسنان من خلال الخطوات التالية

افتتاح منصة تكافل العربية للرعاية الصحية “”. اختر “العروض والقسائم”. اختر العروض. اختيار المنطقة. اختيار المدينة. تصفح العروض.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 للاسنان لعام 1444 – 2022 مع قرب مناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي يتم تقديم عروض جبارة وقوية بالكثير من المحلات والمولات والمراكز الطبية وغيرها وذلك اختفالاً بالعيد الوطني السعودي الذي يعتبر من اهم المناسبات الوطنية والشريفة بالنسبة للسعودية وهو ذكرى توحيدها وتأسيسها.