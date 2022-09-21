عروض اليوم الوطني السعودي 92 مطاعم 1444/ 2022، مع اقتراب اليوم الوطني السعودي92 يتم تقديم الكثير من العروض والتخفيضات القوية بالمملكة العربية السعودية بالمطاعم والمحلات والمتاجر المختلفة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي 92 وهذا اليوم ذكرى استقلال المملكة العربية من قبل السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود سنة 1932م ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية بالسعودية.

عروض العيد الوطني للمطاعم 92 تويتر

في ذكرى العيد الوطني الـ 92 تستعد العديد من المطاعم للاحتفال على طريقتها الخاصة، وقد أعلنت العديد من المطاعم عن عروضها وخصوماتها بمناسبة العيد الوطني الـ 92 لهذا العام، وتقوم عدة مطاعم مختلفة بوضع خصومات على وجبات ومشروبات متنوعة، ومنهم من يسمي العروض “وجبة العيد الوطني”، وذلك لكي تحتفل المطاعم وتجعل المواطنين سعداء في هذا اليوم المميز، ومن أجل جذب العديد من العملاء في هذا اليوم الذي يعتبر المناسبة الوطنية السنوية في المملكة العربية السعودية. تتنافس المطاعم في هذا اليوم على العروض والخصومات المقدمة للمواطنين.

رابط تخفيضات اليوم الوطني للمطاعم

تقدم جميع مطاعم المملكة عروضاً خاصة على مدار شهر سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتشمل العروض مقاهي ومطاعم ومحلات حلويات. فيما يلي نعرض لكم عروض المطاعم والمقاهي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

مطعم ليتل سيزرز بيتزا يقدم 3 بيتزا كبيرة من أي نوع مع لتر مشروب غازي و توصيل مجاني مقابل 85 ريال سعودي فقط. مطعم هارفي 4 برجر مع بطاطس ومشروب مقابل 20 ريال. فندق حياة بليس الرياض يوم الجمعة 23 سبتمبر، يمكنك حضور بوفيه عشاء مفتوح من الساعة 630 حتى 1130 ليلاً، بسعر 92 ريالاً للفرد. مقهى ومحمصة تريبيكا الدمام قدمي المشروبات الباردة والساخنة مع الحلويات اللذيذة، وفي العيد الوطني يقدم مشروب لاتيه اسباني مقابل 9 ريال فقط. مطعم سرمد بجدة يقدم خصم 18٪ من (2224 سبتمبر). فندق سويس انترناشونال الرياض عرض افطار لشخصين بسعر 92 ريال شامل الضريبة، ويسري من 21 الى 24 سبتمبر. مطعم علي البل يقدم الإفطار لشخصين، ويتكون من (2 مناقيش، طبق شكشوكة، طبق بيض مخفوق، خبز، و 2 كوب شاي) بسعر 29 ريال.

عروض العيد الوطني 92 للمطاعم

توجد بعض الخصومات على المطاعم والمقاهي التي أعلنت عنها صفحة عروض اليوم الوطني على تويتر وهي كالآتي

مطعم مندي ستيشن عرض الوجبة الكاملة وهو إما دفع 860 ريال لنصف خروف ألباني بالفلفل الحلو وورق العنب ومشروب (عرض عائلي) أو دفع 460 ريال لربع خروف ألباني مع كل ما سبق. الإضافات بأعداد أصغر. مطعم هاري بيتزا يمكن للفرد أو بالاشتراك مع 4 من أصحابها الحصول على عرض 4 بيتزا كبيرة بسعر 92 ريال. مطعم هششة مطعم يقدم وجبات الإفطار والعشاء والمعجنات التقليدية مثل البيتزا والفطائر. يقدم 2 ساندوتش شاورما بسعر 9 ريال. مطعم لو جورميه برجر يقدم وجبة (ساندوتش برجر + بطاطس + سلطة سيزر + كلاسيك موهيتو) بسعر 44 ريال سعودي. مقهى أوفر دوز عند شراء مشروب بارد يمكنك الحصول على مشروب آخر بسعر 1 ريال سعودي. مقهى Tim Huttons مشروب قهوة أمريكانو مع 1 دونات مقابل 9 ريال فقط. مقهى Majaz خصم 50٪ على المشروبات الغازية والقهوة من 22 إلى 24 سبتمبر.

خصومات اليوم الوطني 92

هناك العديد من المطاعم في المملكة العربية السعودية التي لم تعلن بعد عن عروضها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، وهناك مطاعم تفضل الإعلان عن عروضها قبل أيام قليلة من العيد الوطني، لذلك المواطنون في المملكة السعودية متاحة لجميع عروض المطاعم لليوم الوطني السعودي من خلال الاعلانات المتوفرة على صفحة العروض. اليوم الوطني هو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنك متابعته “”، وفيما يلي نعرض لكم بعض عروض المطاعم المقدمة من صفحة عروض اليوم الوطني السعودي

في اليوم الوطني السعودي وذلك بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2022 الكثير من المطاعم السعودية تقدم افضل العروض والخصومات القوية والتي يمكن ان تصل الى 50% بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العظيم العيد الوطني السعودي والتي يحتفل به جميع المواطنين بالسعودية.