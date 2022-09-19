اليوم الوطني السعودي 92 هو الاول من، يعتبر اليوم الوطني السعودي من اهم وافضل المناسبات الوطنية بالسعودية والتي يتم احياء الكثير الحفلات الموسيقية والمهرجانات المتنوعة في ذكرى توحيد واستقلال المملكة العربية السعودية على يد الملك السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ويتم اضفاء جو الفرح والسعادة والبهجة في نفوس المواطنين بهذا اليوم العظيم واليوم الوطني السعودي 92 بتاريخ 23 سبتمبر لعام 2022م من كل عام.

اليوم الوطني السعودي 92

بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو اليوم الذي يصادف ذكرى توحيد الدولة السعودية الثالثة على يد عبد العزيز آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) وتحولها من النظام الجمهوري إلى النظام الملكي، وأصبحت المملكة العربية السعودية المعروفة باسم (المملكة العربية السعودية) بموجب القرار رقم 2716، وقد وقع هذا الحدث التاريخي في تاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر، ولمدة 92 عامًا حتى الآن، تحتفل المملكة العربية السعودية بهذا التاريخ مع التوحيد. والقيادة الحكيمة لملوكها.

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو الأول من

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو أول برج الميزان في بداية العام الهجري الشمسي، وقد تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم / 9 الصادر بتاريخ 24/04/1385 م، وهذا يصادف اليوم الوطني الهام للمواطنين السعوديين لهذا العام (23 سبتمبر) في أشهر السنة الميلادية، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال صادف هذا اليوم الوطني يوم الجمعة، يتم التعويض عنه في اليوم الذي يسبقه، وهو الخميس. أما إذا صادف هذا اليوم يوم السبت فسيتم تعويضه باليوم الذي يليه في أي يوم.

موعد اليوم الوطني السعودي 92

يصادف اليوم الوطني السعودي يوم 92 الموافق 23 سبتمبر من العام الميلادي 2022، لكن إجازته تكون يوم الخميس، بحسب المرسوم الملكي، الذي ينص على أنه في حال صادف العيد الوطني يوم السبت، فستكون إجازته. يكون اليوم الذي يليه “أي الأحد”. إذا صادف يوم الجمعة، فستكون العطلة اليوم السابق لها أي الخميس المقبل.

اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية من ابرز الاعياد الوطنية التي يحتفل بها المواطنين السعوديين بهذا اليوم والذي يصادف 23 سبتمبر لسنة 2022م وهو ذكر توحيد المملكة العربية السعودية وتحولها لنظام ملكي سعودي واليوم الوطني السعودي 92 هو أول برج الميزان في أوائل السنة الهجرية الشمسية.