اليوم الوطني 92.. “رسائل مؤثرة” من نجوم المنتخب السعودي

أرسل لاعبو المنتخب السعودي رسائل تقشعر لها الأبدان يصفون فِيْها مشاعرهم أثناء تمثيلهم للقميص الأخضر والدفاع عَنّْه.

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة فِيْ 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلَّى المرسوم الملكي الصادر عَنّْ الملك المؤسس عبد العزيز الجماد العلا 17، 1351 هـ، والذي نص على نقل اسم دولة مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلَّى المملكة العربية السعودية.

أظهر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فِيْ الساعات الأولى من صباح الجمعة 23 سبتمبر 2022، مقطع فِيْديو يرسل رسائل مؤثرة إلَّى نجوم المنتخب السعودي الأول. عَنّْ الوطن الأم.

وتستعرض “السعودية الرياضية” رسائل لاعبي الأخضر رداً على سؤال “ما هُو شعورك عَنّْدما تمثل المنتخب السعودي” وذلك على النحو التالي

عبد الله مادو “أشعر بارتياح كبير لكوني ممثل المملكة العربية السعودية وعلينا القتال فِيْ كل لحظة من المباريات حتى يفرح الشعب السعودي”.

سالم الدوسري “عَنّْدما أمثل المنتخب الوطني وأغني النشيد الوطني أشعر بدموع تتساقط من قوة مشاعري”.

عبد الإله العمري دخلت المباراة وأقول لنفسي الموت أو الخسارة

سلمان الفراج “أنا أمثل شعبًا عظيمًا وبلد عظيم وقيادة عظيمة”.

محمد كانو “هذا هُو البلد الذي ولدت فِيْه وتربيت وتعلمت وأكلت طيبته فِيْ مبارياتي مع المنتخب الوطني.

سامي النجعي شرف عظيم لكل من يمثل المملكة العربية السعودية.

محمد العويس “شعور يمكن وصفه .. قشعريرة، هِيْبة، دهشة، فخر واعتزاز، كل مشاعر المسؤولية التي نشعر بها لحظة المباراة”.

سلطان الغنام “شعور تمثيل المملكة العربية السعودية شعور لا يوصف. لو تحدثت مع عذراء من اليوم ما كنت لأصف الشعور”.