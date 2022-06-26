اليوم.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث والنتائج أول ذي الحجة

اليوم الأحد 27 ذو القعدة 1444 م. الموافق 26 يونيو 2022 د. ج، ستبدأ الامتحانات التحريرية النهائية للفصل الثالث بحضور جميع المستويات الأكاديمية.

تاريخ إعلان النتائج

أكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من استعداداتها للامتحانات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ مراقبة عملية الاختبار. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن استخراج النتائج والسجلات الأكاديمية سيكون قبل نهاية يوم الخميس الأول من الشهر الجاري. ذو الحجة.

نصائح مهمة للطلاب.

وجهت الإدارة العامة للتعليم بالرياض تعليمات مهمة للطلاب والطالبات قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الثالث.

نصحت إدارة التعليم بالرياض الطلاب والطالبات بما يلي

1- قبل الامتحان، لا تحاول تعلم شيء جديد

2- التحقق من وقت ومكان الاختبار

3- استعينوا بعون الله وتوكلوا عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- اقرأ بعناية كل سؤال

6- تحقق من إجاباتك عند الانتهاء