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اليوم.. بدء اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية

كتب newsaفي آخر تحديث

بدأت الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة الراغبين في التخرج اليوم الأحد 17 يوليو، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 21 يوليو.

تقدم إلى الكليات والوظائف

بالتفصيل، خصصت وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع لتقييم جميع الطلاب المتأخرين أو بشروط استكمال تخرجهم وإمكانية اللحاق بالركب للتقدم للجامعات والوظائف.

اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن

أعلنت بعض الأقسام في مناطق المملكة عن غرف امتحانات للطلاب والطالبات، مع تحديد المواقع في أماكن مختلفة.

تخصيص عدد من المدارس للامتحانات

تم تخصيص عدة مدارس لاختبار الطلاب والطالبات على أن لا تتعدى الغرفة 500 طالب.

اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن

ويشرف على إجراء الاختبار مشرفون تربويون وأقسام تربوية طلابية، بعد نهاية العام الدراسي الأول من ذي الحجة الحالي، ودخول معلمين ومعلمات مرخصين رسمياً.

اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن

اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن اليوم .. انطلاق الجولة الثانية من امتحانات طلاب الثانوية العامة - مواطن

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