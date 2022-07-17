اليوم.. بدء اختبارات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية

بدأت الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة الراغبين في التخرج اليوم الأحد 17 يوليو، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 21 يوليو.

تقدم إلى الكليات والوظائف

بالتفصيل، خصصت وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع لتقييم جميع الطلاب المتأخرين أو بشروط استكمال تخرجهم وإمكانية اللحاق بالركب للتقدم للجامعات والوظائف.

أعلنت بعض الأقسام في مناطق المملكة عن غرف امتحانات للطلاب والطالبات، مع تحديد المواقع في أماكن مختلفة.

تخصيص عدد من المدارس للامتحانات

تم تخصيص عدة مدارس لاختبار الطلاب والطالبات على أن لا تتعدى الغرفة 500 طالب.

ويشرف على إجراء الاختبار مشرفون تربويون وأقسام تربوية طلابية، بعد نهاية العام الدراسي الأول من ذي الحجة الحالي، ودخول معلمين ومعلمات مرخصين رسمياً.

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