اليوم بوابة القبول الموحد تعلن أسماء المرشحين للكليات الصحية للعام الدراسي 1444

من المنتظر اليوم الإعلان عن أسماء المرشحين لكليات الصحة عبر البوابة الموحدة للقبول الجامعي، ويأتي هذا التأكيد وفق الجدول الزمني المعد من قبل وزارة التعليم العالي بمملكة التخصصات، وكذلك المَوعِد النهائي لبوابة القبول ومَوعِد الإعلان الأولي عن المرشحين للكليات الصحية وسنناقش ذلك بمزيد من التفصيل فِيْ السطور التالية.

أسماء المرشحين للكليات الصحية.

حدد جدول إجراءات القبول مواعيد التقديم وفق النقاط التالية

بدأ افتتاح بوابة القبول الإلكتروني لجميع الوَظْائِفْ بتاريخ 1443/12/23 الموافق 22 يوليو 2022.

تم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات فِيْ تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 28/12/1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م.

الإعلان عن أسماء المرشحين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية، وذلك يوم الخميس الموافق 29/12/1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022، وسيتم الإعلان عن الأسماء عبر بوابة القبول الموحد.

ستكون المقابلات الشخصية للمتقدمين للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية يوم 1444/03/01، الموافق 31 يوليو 2022 و 1 أغسطس 2022.

إعلان نتائج المقابلات وبدء تأكيد القبول للفرز الأولي بتاريخ 1444/3/1 الموافق 1 أغسطس 2022.

آخر مَوعِد لتأكيد قبول العرض الأول هُو 6/1/1444 الموافق 4 أغسطس 2022، وعند عدم تأكيد القبول يلغى الطلب الساعة 12 ظهراً.

إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفحص الثاني والأخير بتاريخ 1444/6/1 م الموافق 4 أغسطس 2022 والإعلان عن طريق بوابة القبول الموحد.

آخر مَوعِد لتأكيد قبول العرض الأخير هُو 9/1/1444 الموافق 7 أغسطس 2022، كَمْا سيتم إلغاء من لم يؤكد الطلب الساعة الثانية عشرة ظهراً.

يبدأ العام الدراسي 1444 يوم الأحد 2/1/1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

بوابة القبول الجامعية الموحدة

يمكن للطلاب والطالبات الذين تقدموا للتسجيل فِيْ الكليات والتخصصات الصحية التحقق من أسماء المرشحين عن طريق تسجيل الدخول إلى رَابِطْ بوابة القبول الموحدة فِيْ المملكة المتحدة