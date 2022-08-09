اليوم.. تركز الحالة المطرية على المناطق المطلة على البحر الأحمر

أكد الدكتور عبد الله المسند عالم الأرصاد وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن حالة الأمطار الصيفية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الوضع اليوم يتسم بالتركز في المناطق المطلة على البحر الأحمر.

سقطت الأمطار في 6 مناطق

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه على تويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وقد تمتد إلى أجزاء من الجوف وبعض الأمطار. قد تتكون السحب من غرب الرياض.

كما توقع سقوط أمطار معتدلة إلى غزيرة على جازان خاصة في الجنوب والوسط، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار العواصف في مرتفعات منطقتي مكة والمدينة مصحوبة بنشاط على السطح، ورياح تثير الغبار والأتربة، وسيول مصحوبة ببرد. في مناطق الباحة وعسير وجازان.

أثناء نشاط الرياح السطحية للأتربة والغبار، فإنها تحد من الرؤية الأفقية فوق الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون من الشمال الغربي إلى الشمال الغربي بسرعة 20-40 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 18-38 كم / ساعة في الجنوب. الجزء المركزي وأجزاء من الجنوب.