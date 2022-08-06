اليوم.. جازان تشهد التعامد الأخير لـ الشمس في 2022

تشهد منطقة جازان، اليوم السبت، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، حيث تكون الشمس متعامدة مع المنطقة وتختفي ظلال الأشياء عند الساعة 1216 مساءً.

العمودي الثاني والأخير.

وبحسب خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند، في تغريدة على حسابه على تويتر، فإن عمودية هذه الشمس هي الثانية والأخيرة في عام 2022، مشيرا إلى أنه بعد ذلك ستتجه الشمس على ما يبدو نحو الجنوب إلى عمودي على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم عموديًا على خط الاستواء Tropic of Capricorn في 21 ديسمبر، ثم العودة شمالًا.

لماذا تعبر الشمس فوق بعض المدن

يعود سبب عمودية الشمس على أجزاء أو مدن معينة من الكرة الأرضية إلى ميل محور الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يؤدي بدوره إلى حركة الشمس “على ما يبدو” بين مدار السرطان. في الشمال والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء حيث تدور الأرض حوله مرة واحدة في السنة.

تشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة اعتمادًا على خط العرض لهذا المكان.

استخدام هام للشمس

يمكن استخدام ظاهرة عمودية الشمس لحساب محيط الأرض غير عددي، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تشير إلى كروية الكوكب.