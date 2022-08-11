اليوم.. دخول طالع النثرة وشروق نجم سهيل بالرياض

أعلن الدكتور عبد الله المسند الخبير في الأرصاد الجوية والفلك وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن دخول تعويذة التعويذة يوم الخميس الماضي، موضحا أن الجمهور يطلق على التعويذة اسم “المقطعين”.

بزوغ نجوم سهيل

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الرياض ستشهد شروق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 523 صباحا، بينما تشرق الشمس في الساعة 525 صباحا.

وأضاف أن نجم سهيل لن يشاهد في المناطق الوسطى والغربية والشمالية لبضعة أيام، مشيرا إلى أن الزيادة في ساعات الليل ما زالت مستمرة بمعدل دقيقة واحدة و 11 ثانية.

نشاط الرياح

وأشار إلى أن رياح شمالية حارة وجافة تنشط اليوم وقد تثير بعض الغبار في أجزاء من جنوب العراق والكويت والأجزاء الشرقية والوسطى والغربية من البلاد.