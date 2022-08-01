اليوم.. صرف الضمان الاجتماعي المطور و6 خطوات للتسجيل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف الضمان الاجتماعي المستحدث في عام 2022، مع بداية الأشهر الميلادية، أي في 1 أغسطس 2022، الموافق الفترة الهجرية، 3 محرم 1444 هـ. .

سجل للحصول على الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين التسجيل في التأمينات الاجتماعية المطورة للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية

1- ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- إنشاء حساب جديد

3- اذهب إلى الخدمات الإلكترونية واضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطورة

4- التسجيل وإدخال جميع البيانات المطلوبة

5- تأكيد البيانات المدخلة

6- يتم إرسال خطاب بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح السبب

شروط الحصول على الدعم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل كامل ودائم داخل حدود المملكة، مع الاستثناءات التالية

غير سعودية متزوجة من سعودية

الأرامل والمطلقات غير السعوديات اللواتي لديهن أطفال سعوديون

أبناء الأرامل والمطلقات من الزوج غير السعودي.

الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم بطاقات تسمح لهم بالسفر.

لا يجوز أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش المقدر بـ 1100 ريال و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون المستفيد مقيمًا في إحدى مرافق الإقامة التي ترعاها المملكة.

الالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للأشخاص الأكفاء.

المستفيد ليس لديه أصول عالية القيمة.