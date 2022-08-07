اليونان تتلقى 3 عطاءات لبيع ميناء إيجومينيتسا

قالت هِيْئة الخصخصة اليونانية يوم الجمعة إنها تلقت 3 عروض لبيع حصة أغلبية فِيْ ميناء إيغومينيتسا شمال غرب البلاد.

المتنافسون على حصة 67٪ فِيْ الميناء هم كونسورتيوم يتكون من مجموعة أتيكا القابضة وامتيازات أكتور، وكونسورتيوم آخر يتألف من جريمالدي يوروميد، وخطوط مينوان، وأخيراً هِيْئة ميناء سالونيك.

انتهى المَوعِد النهائي لتقديم العطاءات يوم الجمعة.

وقالت الهِيْئة فِيْ بيان إن عروض المستثمرين المستوفِيْن لشروط العطاء سيتم الكشف عَنّْها فِيْ مرحلة لاحقة.

تسعى أثينا لجذب الاستثمار الخاص فِيْ إيغومنيتسا والموانئ المحلية الأخرى كجزء من عمليات الخصخصة الأوسع لتصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للبضائع من آسيا إلَّى أوروبا وتعزيز النمو الاقتصادي.

تم إحياء حملة الخصخصة بعد أن أدت حالة عدم اليقين المرتبطة بوباء “كوفِيْد -19” إلَّى تأخير تسليم البضائع.

منذ عام 2011، جمعت أثينا أكثر من 7 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) إجمالاً من عمليات الخصخصة استجابةً لثلاث حزم إنقاذ مالي دولية انتهت فِيْ 2022.