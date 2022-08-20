اليونان تنهِيْ 12 عاما من الرقابة الأوروبية الصارمة لاقتصادها

بعد مرور اثني عشر عامًا على فرض المفوضية الأوروبية للمراقبة الصارمة، تطوي اليونان صفحة “يوم تاريخي لليونان واليونان”.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم السبت فِيْ خطاب إلَّى الأمة، بعد 12 عامًا من فرض المفوضية الأوروبية رقابة صارمة، تطوي اليونان صفحة “يوم تاريخي لليونان واليونانيين”.

وأضاف أن “الحلقة التي استمرت 12 عاما والتي ألحقت الأذى بالمواطنين وأدت إلَّى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع بدأت تنتهِيْ”.

وأضاف أن “أفق جديد واضح للنمو والوحدة والازدهار ينبثق للجميع”.

فِيْ عام 2010، اتجهت الحكومة اليونانية، التي رأت أن خزائنها فارغة، إلَّى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

منذ عام 2010، تم وضع ثلاث عمليات إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ إجراءات تقشفِيْة تهدف إلَّى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلَّى الصناديق.

تم تخفِيْض المعاشات والأجور وزيادة الضرائب وتجميد الوظائف العامة وخفض ميزانيات الدوائر والمستشفِيْات وجميع الهِيْئات العامة.

فِيْ عام 2022، انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفِيْذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

تعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد رئيس الوزراء أن “اليونان اليوم هِيْ يونان مختلفة”.

وأضاف “لدينا نمو قوي وانخفاض كبير فِيْ البطالة بنسبة 3 فِيْ المائة منذ العام الماضي و 5 فِيْ المائة منذ 2022”.

وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 4 فِيْ المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن يرتفع فِيْ المتوسط ​​فِيْ منطقة اليورو إلَّى 2.6 فِيْ المائة.

لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات فِيْ منطقة اليورو، والحد الأدنى للأجور من بين الأدنى، ودين 180 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال عبئًا على اقتصاد البلاد.