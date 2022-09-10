اماكن بيع ايفون 14 برو max في الامارات ، أعلنت شركة أبل الأمريكية إصدارها الجديد آيفون 14 يرو ماكس ويعتبر هذا الجهاز الوحي من أحدث الطرازات اللوحين التي اصدرتها شركة ابل مؤخرا بعد مؤتمر خاص بها اخرته في الشركة لتعلن عن آيفون 14 برو ماكس، حيث هذا الجهاز انتشر في الوطن العربي والخليج باسعار ثابته.

آيفون 14 برو ماكس

هاتف آيفون 14 برو ماكس هو اخر إصدار لشركة ابل تم طرحه من قبل الشركة المتخصصة لصناعة أجهزة آبل ويملك الجهاز عدد كبير من المميزات الرائعة وهو ما جعله جهاز افضل جهاز، تم الاعلان عن الآيفون 14 ماكس خلال مؤتمر صحفي اغرته الشركة يوم الأربعاء الماضي الواقع السابع من شهر أيلول لعام 2022 في نيويورك، وتعتبر شركة ابل في الرائده في صناعة اجهزه الآيفون وهي الشركة الوحيدة عبر المستوى العالم.

مواصفات آيفون 14 يرو ماكس

يحتوي هاتف آيفون 14 برو ماكس عدد من المواصفات الرائعه التي اطلقتها شركة ابل ومن ابرز مواصفات جهاز آيفون 14 برو ماكس:

جهاز 14 برو ماكس وزنه 240 جرام.

حجم شاشه آيفون 14 برو ماكس 7 بوصه وتشغل 88.4 % من الحجم الكلي.

دقه الشاشه جاءت 1290 × 2796 بكسل.

سمك الهاتف 9 ملي متر وطوله 160 ملم.

جاء الهاتف عده الوان وهي الاسود والفضه والارجواني والذهبي.

ياتي الهاتف بذاكره 128 و 512 و226 باضافه الى وحدات التيرا بايت.

زجاج الهاتف مصنوع من زجاج غوريلا.

كاميرة الجهاز رباعية النواه وهي 48 ميجا بيكسل.

يضم الجهاز معالج سداسي النواه.

يدعم الهاتف البلوتوث وتقنية يو اس بي.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع وهي مصنوعة من ليثيوم بوليمر.

مساحة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

سعر آيفون 14 برو ماكس في دول الخليج

جاء سعر آيفون 14 برو ماكس في جمهورية مصر العربية في 24 ألف جنيه مصري وجاءت نسخه 512 جيجا بايت بسعر 28000 جنيه مصري، وجاء سعر الهاتف في الولايات المتحدة من 1100 الى 1400 دولار وسعر 256 جيجا 1099 دولار وسعر 512 1200 دولار.

أماكن بيع آيفون 14 برو max في الإمارات

بينما كان سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية بسعر 5100 ريال سعودي وسعر حجم 256 جيجا بايت وسعر 512 5700 ريال سعودي، وفي الإمارات العربية المتحدة ودبي جاء سعر آيفون 14 برو ماكس بحوالي 6000 درهم إماراتي.

جهاز آيفون 14 برو ماكس من الأجهزة المتطورة والحديثة حيث تم إطلاقها من قبل شركة آبل وتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.