اماكن بيع ايفون 14 برو max في السعودية ، تصدر البحث حول ايفون 14 برو max محركات البحث داخل المملكة العربية السعودية وجاءت تلك التسائلات بالتزامن مع الاعلان الجديد لشركة آبل حول ايفون 14 برو max والذي سيصل الى الأسواق بوقت قصير خلال الأيام القادمة ، ومن تلك الدول التي تسائل مواطنيها حول الاماكن التي سيتوفر بها هاتف ايفون 14 برو Max دولة السعودية ، حيث تعد شركة آبل من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ذات الأعلى جودة في جميع انحاء العالم ، تابعوا معنا .

آيفون 14 برو ماكس

أجهزة iPhone 14 وبالأخص iPhone 14 Pro Max، هو أحدث إصدار لشركة Apple المتخصصة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، حيث يتمتع هذا الجهاز بالعديد من الميزات والخصائص التي تميزه عن أجهزة الشركة الأخرى في ماضي. عُرفت الشركة يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 م كواحدة من أقوى شركات الاستثمار العالمية منذ تأسيسها عام 1976 م ولا تزال حتى اليوم.

أين تبيع iPhone 14 Pro max في المملكة العربية السعودية

مواقع بيع iPhone 14 Pro Max في المملكة العربية السعودية عادة ما تكون في المقر الرئيسي لشركة Apple في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من الوكلاء الأجانب داخل المملكة وبعض المتاجر المتخصصة في بيع أجهزة iPhone في المملكة العربية السعودية. تابع لشركة آبل العالمية لبيع وصيانة أجهزة الآيفون الحديثة. الجدير بالذكر أنه سيتم بيع أجهزة iPhone 14 الجديدة في تلك النقاط المذكورة أعلاه.

سعر iPhone 14 Pro max في السعودية

يتراوح سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية بين 4699 ريال سعودي إلى 6799 ريال سعودي، حيث أن السبب الحقيقي وراء تحديد قائمة أسعار iPhone هو حجم الذاكرة الداخلية للهاتف، وفيما يلي قائمة أسعار iPhone 14 برو ماكس في السعودية

سعر iPhone 14 Pro Max 128 جيجابايت 4699 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 256 جيجابايت 5099 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 512 جيجابايت 5949 ريال سعودي.

سعر iPhone 14 Pro Max 1 تيرابايت 6799 ريال سعودي.

مواصفات وميزات iPhone 14 Pro Max الجديد

يتمتع هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد بالعديد من المواصفات والمميزات، وهو من أشهر وأحدث أجهزة Apple، وفيما يلي قائمة بمميزات ومواصفات iPhone 14 Pro Max

يبلغ سمك الجهاز حوالي 7.9 مم وطوله 160.7 مم وعرضه 77.6 مم.

يبلغ وزن جهاز iPhone 14 Pro Max حوالي 240 جرامًا.

يبلغ حجم الشاشة حوالي 6.7 بوصة وتشغل 88.4٪ من إجمالي مساحة الهاتف.

تتوفر العديد من الألوان الخاصة بما في ذلك (الفضي، الأسود، الذهبي، البنفسجي الغامق).

الجزء الأمامي والخلفي لجهاز iPhone 14 Pro Max مصنوعان من زجاج Gorilla.

الجهاز يأتي مع LTPO Super Retina XDR OLED الذي يحتوي على 16 مليون لون مختلف.

الشاشة تأتي بدقة 1290 × 2796 بكسل.

يأتي بذاكرة داخلية مختلفة “128GB / 256GB / 512GB / 1TB”.

الجهاز مصنوع من زجاج سيراميك مقاوم للخدش، بالإضافة إلى طلاء مقاوم للزيت.

يمكن التعرف على الجهاز من خلال مستشعر التعرف الخاص به بالإضافة إلى وجود مستشعر SOS عبر الأقمار الصناعية.

يحتوي على كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل و 12 ميجابكسل.

الشاشة هي HDR10 و Dolby Vision و 1000 شمعة (HBM) و 1200 شمعة (الذروة).

يحتوي على معالج سداسي النواة.

يحتوي المعالج على رسومات خماسية النواة.

بطارية مصنوعة من الليثيوم بوليمر مع خاصية الشحن السريع.

ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت.

يدعم iPhone 14 Pro Max تقنية البلوتوث و UBS.

تاريخ إطلاق آيفون 14 برو ماكس في السعودية

موعد وصول iPhone 14 Pro Max إلى المملكة العربية السعودية هو يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 م، حيث أعلنت شركة Apple العالمية المتخصصة في تصنيع وتطوير الأجهزة الإلكترونية الحديثة، خلال الصحافة الرسمية. مؤتمر للإعلان عن سلسلة iPhone 14 يوم الأربعاء السابع من سبتمبر عام 2022 م، جدير بالذكر أن صندوق الجهاز الجديد يحتوي على iPhone 14 وهو الهاتف وكابل USB، بالإضافة إلى سماعة أذن ودبوس معدني ودليل مستخدم وحالة شفافة لحماية الجهاز.

كيفية الاتصال بشركة Apple

فيما يلي طرق التواصل مع شركة Apple Inc. للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالإصدارات الجديدة والأجهزة الحديثة

موقع آبل من خلال الموقع الإلكتروني ““.

التواصل عبر رقم الهاتف من خلال رقم الهاتف التالي 8008449724.

دعم Apple الإلكتروني يمكنك التواصل مع فريق الدعم الإلكتروني لإصلاح أي مشكلة مع هواتف Apple مباشرة “”.

اماكن بيع ايفون 14 برو max في السعودية ، هنالك العديد من الاماكن داخل الأسواق العربية اعلنت عبر صفحاتها بأنه سيتم خلال الأوقات القادمة توفير أجهزة آبل ايفون 14 برو max ، ومن تلك الأسواق داخل المملكة العربية السعودية ، وفي الغالب ستباع في المقر الرئيسي لشركة Apple في السعودية .