اماكن عرض فيلم كيرة والجن

سوف يتم عرض فيلم كيرة والجن في العديد من دور السينما المصرية الموجودة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية ومن هذه الاماكن ما يلي:

جلاكسي المعادي سينما.

بلازا سينما.

أمريكانا بلازا.

سينما بوينت 90.

سينما جلاكسي المنيل.

جلاكسي المعادي سينما VIP.

اي ماكس بلازا سينما.

سينما سيني كومفورت.

سينما الزمالك.

سينما أركان.

سينما بندر المعادي.

سينما بورتو كايرو.

سينما جراند نايل تاور.

صن سيتي سينما.

جراند الغردقة سينما.

ركن السينما.

سينما داندي مول.

سينما سيتي ستارز.

سينما جولدن ستارز ديلوكس.

جالاكسي سينيبلكس مول العرب.

كايرو فيستيفال سينما.

سينما مدينتي.

سينما مترو القاهرة.

سينما مترو الإسكندرية.

كاثرو فستيفال VIP سينما.

توليب سينما.

كوزموس سينما.

سراي مول.

جاردنز سينما.

داون تاون سينما.

رحاب سينما.

سيتي مول سينما.

سان ستيفانو مول.

سينما سي أمير.

سينما بلقس جرين بلازا.

جولف سيتي سينما.

سينمات سينما.

ماسا سينما فوكس مول مصر.

مجموعة عمل فيلم كيرة والجن

شارك في العمل السينمائي فيلم كيرة والجن عدد كبير من الفنانين منهم البطل أحمد عز، والبطل كريم عبد العزيز، والفنانة المصرية روبي، والفنان أحمد مالك وعرفة عبد الرسول، والفيلم من اخراج المخرج مروان حامد والمخرج التنفيذي مروان عبد المنعم ومن تأليف المؤلف الكبير أحمد مراد، وعدد كبير من الفنانين الذين لهم الأدوار الفرعية في الفيلم والذين كانوا سببا في إنجاح هذا العمل الفني الكبير، و قال الفنان أحمد عز في حديث سابق لصحيفة الوطن إنه قرأ رواية 1919 وأعجب بها كثيرا، وتمنى تحويلها إلى فيلم. الشيء الرئيسي الذي جذبه للعمل وكذلك حضور المخرج الكبير مروان حامد.