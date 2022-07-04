اماكن ومواعيد فعاليات عيد الأضْحَى بالاردن 1443-2022

مواقع ومواعيد فعاليات عيد الأضحى فِيْ الأردن 1443-2022 حددت وزارة السياحة والآثار فِيْ الأردن عددًا من الأنشطة المقرر إجراؤها خلال أيام عيد الأضحى، حيث تشمل هذه الفعاليات جميع الفعاليات الحكومية. المملكة الأردنية الهاشمية، فِيْ أجواء مليئة بالفرح والسرور تدخل إلى قلوب المواطنين فِيْ الأردن، من خلالها نتعرف على برنامج فعاليات عيد الأضحى، الأردن 2022، مع المواعيد.

عيد الأضحى 2022 الأردن

عيد الأضحى المبارك هُو أحد الأعياد التي يحتفل بها المسلمون فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية، ويوافق 9 يوليو 2022 م، الموافق 8 ذو الحجة 1443 هـ. يقترب الناس من ربهم بالتضحيات وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسرة والجيران، وتتميز هذه الأيام عادة بمجموعة من الأنشطة والأحداث التي تجلب الفرح والسعادة لقلوب المواطنين.

فعاليات عيد الأضحى فِيْ الأردن

أكدت وزارة السياحة والآثار الأردنية استمرار فعاليات عيد الأضحى المبارك واستمرار فعاليات مهرجان “صيف الأردن” فِيْ كافة محافظات الأردن. توقف الأردن بسبب تسرب الغاز الذي حدث فِيْ ميناء العقبة، وبناءً على تصريحات الوزارة، تمت السيطرة على الخطر وسيستمر المهرجان حتى 26 أغسطس 2022 م، مع العلم أنه من المقرر أن تبدأ الأنشطة. فِيْ تمام الساعة 630 مساءً وحتى 1000 مساءً، يتضمن المهرجان عروض مسرحية وعروض فنية وترفِيْهِيْة وعروض شعبية مع ألمع نجوم الأردن.

عطلة عيد الأضحى 1443 الأردن

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443 هـ فِيْ الأردن من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 م. الموافق 9 ذو الحجة 1443 هـ وحتى مساء يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 م، بحسب ما قاله رئيس المعهد الوطني للبحوث الفلكية د. جاد القاضي الذي حدد أول أيام عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو 2022 م.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرّفنا على عيد الأضحى 2022 الأردن، وكذلك مواقع ومواعيد فعاليات عيد الأضحى فِيْ الأردن 1443-2022، ودرسنا مَوعِد إجازات عيد الأضحى 1443. الأردن وكذلك السنة وآداب عيد الأضحى.