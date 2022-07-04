اماكن ومواعيد فعاليات عيد الأضْحَى بالبحرين 1443-2022

مواقع ومواعيد فعاليات عيد الأضحى فِيْ البحرين 1443-2022 تحتفل مملكة البحرين بعيد الأضحى المبارك كل عام، حيث يتم تخصيص عدد من الأنشطة والفعاليات لهذه المناسبة والتي تناسب الكبار والصغار. تشمل هذه الأنشطة والفعاليات عروضًا وحملات وعروضًا مثيرة للاهتمام من المتاجر والأسواق بسعر خصم مرتفع، من خلال، سنتعرف أكثر على تقويم البحرين عيد الأضحى 2022 مع التواريخ.

عيد الأضحى 2022 البحرين

عيد الأضحى المبارك فِيْ مملكة البحرين لعام 2022 م. من المقرر أن يقام فِيْ 10 ذو الحجة / 1443 هـ الموافق 9 يوليو / 2022 م، لذلك فإن عيد الأضحى هُو أحد الأعياد التي يحتفل بها المسلمون بالإضافة إلى يوم عرفات، وهذه الأيام يقترب المؤمن من ربه من خلال الطاعات والتضحيات وتوزيعها على المحتاجين والفقراء من عموم المسلمين، وتنظم العديد من الفعاليات والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

فعاليات عيد الأضحى فِيْ البحرين

عيد الأضحى المبارك هُو أحد الأعياد الدينية التي تسود فِيْها الفرحة والسعادة وتنتشر الأنشطة والأنشطة فِيْ جميع أنحاء البحرين. وفِيْما يلي أهم فعاليات عيد الأضحى المبارك

تنظيم أمسية موسيقية مع الفنانين محمد النجار وهِيْا وليان الحمد هذه الأمسية من الفعاليات الفنية التي تشمل عزف الآلات الموسيقية برفقة نجوم بحرينيين. من المرجح أن يقام الحدث فِيْ 11 يوليو 2022 الساعة 1900 فِيْ القاعة الثقافِيْة المجانية.

Brainiac Remixed هُو أحد العروض الخاصة حيث ستقدم مجموعة شبابية عرضًا حيًا على خشبة المسرح ومن المقرر أن يقام العرض فِيْ 12-13-14 يوليو 2022 م فِيْ الساعة 5 00-8 00 مساءً. فِيْ صالة الثقافة، وتذكرة دخول العرض مجانية.

مهرجان صيف البحرين 2022 مهرجان صيف البحرين هُو أحد العروض السنوية الخاصة التي تضم مجموعة من البرامج الترفِيْهِيْة والفنون الخاصة والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى المكان الذي يحتوي على مطاعم متنقلة ومساحات عرض رائعة. ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فِيْ 11 يوليو 2022 م. ومن المقرر أن يستمر حتى 31 يوليو 2022 م، نلاحظ أن شعار المهرجان هُو “صيف البحرين”.

عطلات عيد الأضحى 2022 فِيْ البحرين

من المقرر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى فِيْ مملكة البحرين يوم عرفات وتستمر العطلة حتى يوم التشريق من 9 ذو الحجة / 1443 هـ وتستمر فِيْ 12 ذو الحجة / 1443 هـ. ومن المقرر أن يبدأ يوم الجمعة 8 يوليو / 2022 م. وتستمر حتى 13 يوليو 2022 م. يرجى ملاحظة أن عطلة عيد الأضحى المبارك فِيْ البحرين هِيْ عطلة رسمية لجميع الصناعات العاملة فِيْ البحرين وهِيْ عطلة مدفوعة الأجر.

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