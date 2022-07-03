اماكن ومواعيد فعاليات عيد الأضْحَى بالدمام 1443-2022

مواقع ومواعيد فعاليات عيد الأضحى بالدمام 1443-2022 نظمت الهِيْئة العامة للترفِيْه سلسلة من الفعاليات الترفِيْهِيْة والثقافِيْة المتنوعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالدمام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

فعاليات عيد الأضحى 2022

تقام فعاليات عيد الأضحى كل عام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وجميع الفعاليات تحت إشراف الهِيْئة العامة للترفِيْه حيث تلعب دورها فِيْ إنشاء وإعداد الفعاليات حسب الفئات والأعمار. كل حدث.

فعاليات عيد الأضحى بالدمام

لم يتم الإعلان عن أي أحداث جديدة خلال عطلة عيد الأضحى حتى الآن فِيْ مدينة الدمام السَعُودِيْة. تشتهر مدينة الدمام بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات المختلفة فِيْ أكثر من مكان ومكان، وبعد البحث لا يوجد سوى حدثين لها. يكون الشهر فِيْ مدينة الدمام كَمْا يلي

حدث GAMMA، والذي يتكون من أكثر من 185 جهازًا ولعبًا إلكترونيًا.

مدينة بيلي بيز، أكبر مدينة ألعاب فِيْ المدينة.

جدول فعاليات عيد الأضحى بالدمام 2022 بالتواريخ

يتضمن هذا الشهر فِيْ مدينة الدمام بالمملكة العربية السَعُودِيْة حدثين فقط على النحو التالي

فعالية تاريخ الحدث موقع الحدث حدث جاما 24 فبراير 2022، 1200 صباحًا حتى 200 مساءً شارع الاشرعة بالدمام مدينة بيلي بيز 17 أبريل 2022، 0900 صباحًا حتى 0100 صباحًا النخيل مول بالدمام

أماكن فعاليات عيد الأضحى فِيْ الدمام 2022

لم تحدد الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مواقع الفعاليات لمدينة الدمام خلال إجازة عيد الأضحى، حيث عبر مستخدمو الإنترنت عن استيائهم من غياب أو إقامة أي نشاط من قبل الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ مدينة الدمام. مدينة الدمام مقارنة بالمدن الحيوية الأخرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تتميز بإقامة العديد من الأنشطة المختلفة.

الموقع الرسمي للهِيْئة العامة للترفِيْه

يتم الدخول على الموقع الرسمي للهِيْئة العامة للترفِيْه بشكل مباشر “”، حيث يوضح الموقع أهم وأبرز الأحداث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ جميع مناطقها، حيث يمكن معرفة مكان ووقت كل فعالية على حدة، مع السماح للمواطن بحجز التذاكر عبر الإنترنت للمهرجانات والحفلات الموسيقية.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مواقع ومواعيد فعاليات عيد الأضحى بالدمام 1443-2022 وما هِيْ أهم الأحداث لهذا الشهر ثم أرفقنا الموقع الرسمي للهِيْئة المهمة للمتعة.