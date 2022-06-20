امتحانات إحصاء للصف الثالث الثانوي من السنوات السابقة

ينشر “شبابيك” ملاحظة تتضمن العديد من إحصائيات امتحانات الصف الثالث الثانوي التي جاءت في امتحانات الثانوية العامة في مصر.

يدرس طلاب الثانوية العامة إحصائيات ضمن المواد التي لا يضاف إليها المجموع ، ويشترط نجاح الطالب في المادة اجتياز العام الدراسي.

امتحانات الإحصاء للسنة الثالثة ثانوي

من خلال الاختبارات السابقة يتعرف الطلاب على شكل أسئلة الامتحان ويتم تدريبهم على حلها. ومن الأسئلة التي تضمنتها الاختبارات المرفقة ما يلي:

Q1: إذا كان A و B حدثين مستقلين من مساحة عينة لتجربة عشوائية ، L (A) = 0.5 ، L (B) = 0.6 ، ثم L (A) يو ب) = ……………….

أ- 0.3 ب- 1.1 ج- 0.8 د- 0.1

س 2: أجب عن السؤال التالي بفقرتين فقط: صندوق يحتوي على 10 كرات بيضاء و 15 كرة حمراء. إذا تم رسم كرتين على التوالي بدون تبديل ، فما هو الاحتمال:

1- الكرتان حمراء

2- الكرة الثانية حمراء بشرط أن تكون الأولى بيضاء.

3- الكرة الثانية بيضاء بشرط أن تكون الكرة الأولى حمراء.

Q3: في معادلة خط الانحدار y على x (y = bx + a) ، إذا كان معامل x أقل من الصفر ، فإن الارتباط بين المتغيرين x ، y هو ……… ….

أ- صفر ب- كليا ج- مباشر د- عكسيا

س 4: إذا كان متوسط ​​التغيير العشوائي 150 وكان معامل الاختلاف فيه يساوي 2.5٪ ، فإن تباين المتغير العشوائي يكون تقريبًا ………….

أ – 3.75 ب – 14.1 درجة مئوية – 375 د – 19.4