امتحانات الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن المواد غير مضافة للمجموع

كتب : منة خالد

تتصدر امتحانات الثانوية العامة محرك البحث (جوجل) في مصر، ويهتم طلبة وطالبات المرحلة بمعرفة كل ما يتعلق بشكل الامتحان والمواد المضافة وغير المضافة للمجموع.

وخلال التقرير نرصد، كل ما تريد معرفته عن المواد غير المضافة للمجموع، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

امتحانات الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع

ـ تعقد امتحانات المواد غير المضافة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

ـ يؤدى الطلاب غدا الإثنين امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان الثلاثاء 21 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

ـ تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وورقة أسئلة.

ـ المواد غير مضافة للمجموع.

ـ المواد تعتبر نجاح ورسوب ومن لا يؤدى الامتحان فيها سوف يرسب.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس فى لجان مؤمنة.

ـ لن تعقد الاختبارات من المنزل أو على التابلت.

ـ يتم تصحيح المواد غير المضافة للمجموع داخل الكنترولات إلكترونيا.

ـ يبدأ الامتحان غدا التاسعة صباحا فى التربية الدينية.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

تُجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستنطلق 21 يونيو الجاري، إلا أن المواد الدراسية غير المضافة للمجموع تبدأ يوم 20 يونيو، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة

– الأحد 26 يونيو: اللغة العربية

– الثلاثاء 28 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

– الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 5 يوليو: الديناميكا.

– الخميس 7 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو: الفيزياء والتاريخ.

– الأحد 17 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 19 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية.

الخميس 21 يوليو: الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة