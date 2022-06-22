امتحانات الثانوية العامة 2022 .. ضوابط دخول اللجان

كتب : منة خالد

يزداد البحث عن امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر انطلاقها الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، وهو موعد أداء المواد الأساسية المُضافة للمجموع.

ويتابع أولياء الأمور، كل ما يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قرارات وبيانات أو تحذيرات، لأخذ كافة الاحتياطات. ومنها التزام الطالب بتعليمات الوزارة أولا، والقائمين على العملية الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، وخلال التقرير نرصد موانع دخول الاختبارات.

موانع امتحانات الثانوية العامة 2022

– يمنع من دخول امتحانات الثانوية العامة كل طالب استنفد عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بواقع 4 سنوات.

– كل طالب لم يقُم بكتابة استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الجارى.

– الطلاب الذين قدموا طلبات بتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 وتم قبولها.

– كل طالب تم حرمانه من الامتحانات لارتكابه مخالفة بامتحانات الثانوية العامة العام الماضى وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

– الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022.

– مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو.

– الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

– يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

– يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو.

– يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

– يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو.

– الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.