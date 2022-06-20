امتحانات الثانوية العامة 2022.. نصائح للإجابة بطريقة صحيحة

كتب : حسين حمدان

انطلقت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2022، بنظام البابل شيت وكانت وزارة التربية والتعليم قد طرحت عددًا من النماذج التجريبية للامتحانات، اشملت على نماذج الأسئلة والأجوبة، ويرصد ” أهل مصر ” من خلال التقرير التالي، نصائح متتعددة للإجابة بطريقة صحيحة على أسئلة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022

ويمكن الإجابة على امتحانات الثانوية العامة بطريقة صحيحة من خلال التالي:

– عدم تظليل أكثر من دائرة للسؤال الواحد.

– إذا قام الطالب بالتظليل بالقلم الأزرق على الدائرة الخطأ، في هذه الحالة يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة الخطأ.

– على الطالب تظليل الدائرة المناظرة للإجابة في ورقة الأسئلة بقلم رصاص حتى يتم التأكد من الإجابة ومن ثم التظليل باللون الأزرق.

جدول الثانوية العامة

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفق المواد المتبقية كالتالي:

– يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا – الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

– يوم الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

– يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

– يوم الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

– يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

– يوم الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

– يوم الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

– يوم الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا – التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا و علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

– يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

– يوم الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا – الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا – الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.