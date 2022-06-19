امتحانات لغة عربية بابل شيت للثانوية العامة pdf بالإجابات

ينشر “شبابيك” مذكرة مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للتحضير للاختبار الذي يعقده نظام بابل شيت.

أسئلة امتحان ورقة بابل العربية للصف الثالث الثانوي

أمثلة على الأسئلة المدرجة في النموذج المرفق أدناه هي:

1- قال الشاعر: عليك يوم العيد ، وكل يوم منك عيد.

أ- للعيد ب- كل يوم ج- من الأيام د- منك

2- أنت الأقرب إليّ. عندما تصبح الكلمة الدنيا ..

أ- الأدنى ب- الأدنى ج- الأقل د- الأقل

3- قال الشاعر: أوه! ليل الصب متى السدادة؟ أي ساعة؟ عبر عن الخط

أ- نذير مبني على التضمين ، موضوع ثان

ب- حالة النصب ، حالة النصب

ج- في حالة النصب ، نصب الموضوع

د- الموضوع اسمي ، نصب

4- “تنوع الناس صفة”.

أ- الموضوع ب- الموضوع ج- المسند د- الموضوع

5- “علمنا المعلم علمه فتعلمنا فضله”. مكان تصريف الضمير na في الفعلين ، على التوالي …….

أ – رمزي سلبي ، اسم سلبي

ب- حالة النصب ، حالة النصب

ج- في حالة النصب ، نصب الموضوع

د- الموضوع اسمي ، نصب

6- يميز الاسم الذي يمكن أن يرسم في الجمل الآتية:

أ- لست أغلى من الناس إلا أصحاب الأخلاق العالية

ب- أقدر الناس ، ولا سيما أصحاب الأخلاق الحميدة

ج- أقدر الناس عدا ذوي الأخلاق الحزينة

د- أقدر الناس عدا ذوي الأخلاق الحزينة