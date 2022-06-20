امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2022.. كل ما تحتاج معرفته

يختتم طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية اختبارات المواد غير المضافة للمحصلة ضمن الجولة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 باختبار مادة الإحصاء.

يعقد امتحان الإحصاء في الفترة الثانية في اليوم الثاني من الامتحانات للمواد غير المضافة إلى المجموع ، وبعد انتهاء وقت اللجنة يحصل الطلاب على راحة قصيرة حتى الأسبوع المقبل لبدء امتحانات المواد الأساسية. .

طلاب امتحان الثانوية العامة في الإحصاء في العام الدراسي الماضي بشكل مختلف ، حيث تم تسليم الطلاب أوراق الامتحان بنظام Bucklete ليتم حلها في المنزل ثم تسليمها إلى المدرسة.

مع استقرار الأوضاع وتلقي طلاب المدارس الثانوية بشكل كامل لقاح كورونا ، قررت الوزارة إجراء الاختبارات هذا العام في لجان مؤمنة بالمدارس.

يستعرض “شبابيك” كل ما يريد الطالب معرفته واحتياجاته حول امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي سواء قبل الامتحان أو بعده.

موعد امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي

حسب الجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتوزيعه على المدارس ، تبدأ لجنة امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي في تمام الساعة 11 صباحًا يوم الثلاثاء 21 يونيو.

مدة إجابة امتحان الإحصاء الثانوي العام ساعة ونصف ، حيث تنتهي اللجنة الساعة 12:30 ظهرًا ، ويسمح للطالب بمغادرة اللجنة بعد 45 دقيقة من وقت اللجنة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم اللجان والمسؤولين عنها بإرسال الطلاب إلى اللجان قبل بدء فترة الامتحان بوقت كاف لإتاحة الوقت الكامل للامتحان للرد.

مواصفات امتحان الإحصاء الثانوي العام

يتم اختبار طلاب المدارس الثانوية في مواد لم تتم إضافتها إلى المجموع ، بما في ذلك الإحصائيات باستخدام نظام Babel Sheet ، حيث تكون الأسئلة على ورقة وتكون الإجابات على ورقة منفصلة.

يتكون كتيب امتحان الاقتصاد من 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط.

توزيع درجات امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي

مجموع درجات موضوع الإحصاء 25 درجة ، ولا يوجد حد أدنى للنجاح في الإحصاء بشكل منفصل ، حيث تضاف درجة الاقتصاد إلى الإحصائيات معًا ، فإذا حصل الطالب على 25 درجة في الاقتصاد مثلاً ، مع صفر في الإحصائيات ، سيكون ناجحًا.

أما بالنسبة لتوزيع العلامات على الأسئلة ، فيمنح الطالب علامة واحدة عن كل إجابة صحيحة في الامتحان.

هل توجد ورقة مفاهيم لامتحان الإحصاء؟

منذ سنوات ، اعتمدت وزارة التربية والتعليم على إجراء الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح ، وقررت هذا العام استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة.

على الرغم من أن موضوع الإحصاء لديه الكثير من القوانين الرياضية لحل المشكلات ، فلن تكون هناك ورقة مفاهيمية ؛ حيث كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن المواد التي لا تضاف للمجموعة هي بدون كتاب مفاهيم ويجب على الطالب استخدام ذاكرتها فقط.

مراجعة إحصائية للصف الثالث الثانوي

يمكن العثور على المراجعات والأسئلة المتوقعة في مقالة الإحصائيات ؛ للتحضير للاختبار من خلال النوافذ التالية:

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نماذج امتحان الإحصاء للمدرسة الثانوية

وفيما يلي نماذج من امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي للتعرف على شكل الأسئلة التي تظهر في الامتحان وكيفية الإجابة عليها: