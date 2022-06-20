امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2022.. الدليل الكامل للطالب

يعقد امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي ضمن المواد غير المضافة من المجموع في اليوم الثاني من جدول الامتحانات لاستكمال دراسات الثانوية العامة الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022 والأول دائري.

بنهاية اليوم الثاني من الاختبارات للمواد غير المضافة إلى المجموع الذي يشمل الاقتصاد ، يكون طلاب السنة الثالثة الثانوية قد أكملوا الجزء التمهيدي والأسهل من الاختبارات ، وبعد ذلك سيحصلون على راحة قصيرة لمدة أربعة أيام قبل ذلك. بدء الامتحانات في المواد الأساسية.

كان طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية يدرسون المواد التي لم تضاف إلى المجموع العام الماضي من المنزل بسبب ظروف جائحة كورونا ، حيث كان الطالب يستلم كتيب الأسئلة ويجيب عليه ثم يسلمه للمدرسة. تكرارا.

مع استقرار الأوضاع وتلقي طلاب المدارس الثانوية بشكل كامل لقاح كورونا ، قررت الوزارة إجراء الاختبارات هذا العام في لجان مؤمنة بالمدارس.

يستعرض “شبابيك” كل ما يريد الطالب معرفته عن امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي سواء قبل الامتحان أو بعده.

موعد امتحان الاقتصاد للصف الثالث ثانوي

حسب الجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تبدأ لجنة امتحانات التربية الدينية للصف الثالث الثانوي في التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 21 يونيو.

مدة الإجابة على امتحان الاقتصاد الثانوي العام ساعة ونصف ، حيث تنتهي اللجنة في الساعة 10:30 صباحًا ، ويسمح للطالب بمغادرة اللجنة بعد 45 دقيقة من وقت اللجنة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم اللجان والمسؤولين عنها بإرسال الطلاب إلى اللجان قبل بدء فترة الامتحان بوقت كاف لإتاحة الوقت الكامل للامتحان للرد.

مواصفات امتحان الاقتصاد الثانوي العام

يتم اختبار طلاب المدارس الثانوية في مواد لم تتم إضافتها إلى المجموع ، بما في ذلك الاقتصاد باستخدام نظام Babel Sheet ، حيث تكون الأسئلة على ورقة وتكون الإجابات على ورقة منفصلة.

يتكون كتيب امتحان الاقتصاد من 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط.

توزيع درجات امتحان الاقتصاد للسنة الثالثة ثانوي

مجموع درجات الاقتصاد 25 درجة ، ولا يوجد حد أدنى للنجاح في الاقتصاد بشكل منفصل ، حيث تضاف درجة الاقتصاد إلى الإحصاء معًا ، لذلك إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء مثلاً بصفر في الاقتصاد ، سيكون ناجحًا.

أما بالنسبة لتوزيع العلامات على الأسئلة ، فيمنح الطالب علامة واحدة عن كل إجابة صحيحة في الامتحان.

هل توجد ورقة مفاهيم لامتحان الاقتصاد؟

منذ سنوات ، اعتمدت وزارة التربية والتعليم على إجراء الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح ، وقررت هذا العام استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة.

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، أن المواد التي لم يتم إضافتها للمجموعة هي بدون كتاب مفاهيم ، ويجب على الطالب استخدام ذاكرتها فقط.

مراجعة اقتصادية للصف الثالث الثانوي

يمكن العثور على المراجعات والأسئلة المتوقعة في مقالة الاقتصاد ؛ للتحضير للاختبار من خلال النوافذ التالية:

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استمارات امتحان الاقتصاد للمدرسة الثانوية

وفيما يلي نماذج لامتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي للتعرف على شكل الأسئلة التي تظهر في الامتحان وطريقة الإجابة عليها: