امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2022.. دليل الطالب الكامل

تنطلق إمتحانات إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بامتحان التربية الدينية ضمن المواد التي لا تضاف إلى المجموع.

سيتم اختبار طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية منتصف هذا الأسبوع في المواد الأربعة التي لا يضاف إلى المجموع ، ثم يحصلون على راحة وفترة زمنية حتى الأسبوع التالي لامتحان الأساسي المواضيع.

وكان طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية يدرسون المواد غير المضافة لمجموع العام الماضي من المنزل بسبب ظروف جائحة كورونا ، وقررت الوزارة إجراء الامتحانات هذا العام في لجان مؤمنة بالمدارس.

يستعرض “شبابيك” كل ما يريد الطالب معرفته عن امتحان الدين للصف الثالث الثانوي سواء قبل الامتحان أو بعده.

موعد إمتحان التربية الدينية للصف الثالث ثانوي

حسب الجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تبدأ لجنة امتحانات التربية الدينية للصف الثالث الثانوي في التاسعة من صباح الاثنين 20 يونيو.

مدة الإجابة على امتحان الدين للمدرسة الثانوية ساعة ونصف ، حيث تنتهي اللجنة في الساعة 10:30 صباحًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلبات دخول اللجان تبدأ في تمام الساعة الثامنة وبحد أقصى ثمانية وثلاثين دقيقة للانتهاء من إجراءات الترتيب لبدء عمل اللجنة.

مواصفات امتحان الدين للمرحلة الثانوية

يتم اختبار طلاب المدارس الثانوية في مواد لم تتم إضافتها إلى المجموعة ، بما في ذلك التعليم الديني باستخدام نظام Babel Sheet ، حيث تكون الأسئلة على ورقة وتكون الإجابات على ورقة منفصلة.

يتكون كتيب امتحان التربية الدينية من 14 صفحة تحتوي على 25 سؤالاً ، ومدة الإجابة عليها ساعة ونصف فقط.

توزيع درجات امتحان الدين للسنة الثالثة ثانوي

مجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 25 درجة ، والحد الأدنى للدرجة التي تمثل درجة النجاح في المادة هو نصف الدرجة.

أما بالنسبة لتوزيع العلامات على الأسئلة ، فيمنح الطالب علامة واحدة عن كل إجابة صحيحة في الامتحان.

هل امتحان الدين كتاب مفتوح؟

منذ سنوات ، اعتمدت وزارة التربية والتعليم على إجراء الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح ، وقررت هذا العام استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة.

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، أن المواد التي لم يتم إضافتها إلى المجموعة تخلو من كتاب مفاهيم ، ويجب على الطالب استخدام ذاكرتها فقط.

مراجعة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي

يدرس طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية حسب ديانة الطالب. يمكن العثور على المراجعات والأسئلة المتوقعة ؛ للتحضير للاختبار من خلال النوافذ التالية:

​​​​​​نماذج امتحانات التربية الدينية للثانوية العامة

وفيما يلي نماذج من امتحان الدين للصف الثالث الثانوي للتعرف على شكل الأسئلة التي تظهر في الامتحان وطريقة الإجابة عليها: