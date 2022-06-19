امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2022.. كل ما يحتاجه الطالب

يختتم طلاب السنة الثالثة الثانوية اليوم الأول من امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي الحالي 2021-2022 من خلال فحص مادة التربية الوطنية ضمن المواد التي لا تضاف إلى المجموع.

سيتم اختبار طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية منتصف هذا الأسبوع في المواد الأربعة التي لا يضاف إلى المجموع ، ثم يحصلون على راحة وفترة زمنية حتى الأسبوع التالي لامتحان الأساسي المواضيع.

وكان طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية يدرسون المواد غير المضافة لمجموع العام الماضي من المنزل بسبب ظروف جائحة كورونا ، وقررت الوزارة إجراء الامتحانات هذا العام في لجان مؤمنة بالمدارس.

“شبابيك” يستعرض دليل الطالب الكامل لامتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي سواء قبل الاختبار أو بعده.

موعد إمتحان التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي

حسب الجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تبدأ لجنة امتحانات التعليم الوطني للصف الثالث الثانوي في الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين 20 يونيو.

مدة الاجابة على امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة ساعة ونصف ، حيث تنتهي اللجنة الساعة 12:30 ظهراً.

وستكون اللجنة الثانية يوم الاثنين ، حيث ستسبقها لجنة التربية الدينية التي ستنتهي الساعة 10:30 صباحا ، وسيحصل الطالب على نصف ساعة راحة فقط قبل امتحان الجنسية.

مواصفات إمتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

يتم اختبار طلاب المدارس الثانوية في موضوعات لم يتم إضافتها إلى المجموعة ، بما في ذلك التربية المدنية ، باستخدام نظام Babel Chit ، حيث تكون الأسئلة على ورقة والإجابات على ورقة منفصلة.

يتكون كتيب امتحان التربية الوطنية من 25 سؤالا ، ووقت الإجابة لهم هو ساعة ونصف فقط.

توزيع درجات الامتحان الوطني للصف الثالث الثانوي

مجموع علامات مادة التربية الوطنية 25 درجة ، والحد الأدنى للدرجة التي تمثل درجة النجاح في المادة هو نصف الدرجة.

أما بالنسبة لتوزيع العلامات على الأسئلة ، فيمنح الطالب علامة واحدة عن كل إجابة صحيحة في الامتحان.

هل توجد ورقة مفاهيم للامتحان الوطني؟

منذ سنوات ، اعتمدت وزارة التربية والتعليم على إجراء الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح ، وقررت هذا العام استبدال الكتاب المدرسي بكتاب مفاهيم يتم تسليمه للطالب في اللجنة.

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، أن المواد التي لم يتم إضافتها إلى المجموعة تخلو من كتاب مفاهيم ، ويجب على الطالب استخدام ذاكرتها فقط.

مراجعة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي

طلاب السنة الثالثة من المرحلة الثانوية في جميع أنواع التربية يدرسون التربية المدنية. يمكن العثور على المراجعات والأسئلة المتوقعة ؛ للتحضير للاختبار من خلال النوافذ التالية:

نماذج امتحانات التربية الوطنية للثانوية العامة

فيما يلي نماذج الامتحان الوطني للصف الثالث الثانوي للتعرف على شكل الأسئلة التي تظهر في الامتحان وطريقة الإجابة عليها: