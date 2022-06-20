امتحان الثانوية العامة الساعة كام علمي وأدبي وجدول الامتحانات؟

بخلاف الطلاب الذين يجرون الامتحانات في نهاية العام الدراسي ، يتساءل أولياء الأمور وغيرهم عن امتحان الثانوية العامة ، ما هو الوقت؟ علميًا وأدبيًا بحسب جدول امتحانات الصف الثالث المعلن من قبل الوزارة ، وبناءً عليه سيخضع الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

يشرح “شبابيك” لجميع المستفسرين والأسر المصريين ، امتحان الثانوية العامة لكل من الأقسام والرياضيات والعلوم والأدب ، من حيث المواد الأساسية وغير المضافة.

وقت امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحان الثانوية العامة ، وهو الوقت الممتلئ ، والذي يخضع له الطلاب في مواد غير مضافة إلى مجموع التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ، والتربية الوطنية ، والاقتصاد والإحصاء ، وكذلك المواد الأساسية.

أوضحت الوزارة امتحان الثانوية العامة بساعة كاملة للمواد التي ستبدأ يوم الاثنين 20 و 21 يونيو الجاري ، على النحو التالي:

امتحان الدين: الاثنين 20 يونيو 2022 من الساعة 9 حتى 10:30 صباحًا.

امتحان التربية الوطنية: الاثنين 20 يونيو: من الساعة 11 حتى 12:30 ظهراً.

امتحان الاقتصاد والإحصاء 21 يونيو: 9 – 10:30 صباحًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 العلمية ابتداء من نفس الوقت في جميع المواد لشعبة الرياضيات والعلوم.

والجدول التالي يوضح الوقت المحدد لامتحان الثانوية العامة حسب جدول امتحانات المواد الأساسية للشعبة العلمية:

الثلاثاء 21 يونيو: الاقتصاد من الساعة 9 حتى 10:30 صباحًا – الإحصائيات من الساعة 11 حتى 12:30 ظهرًا

الأحد 26 يونيو: العربية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

الثلاثاء 28 يونيو: دورة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا

الأحد 3 يوليو: الكيمياء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا – شعبة العلوم والرياضيات.

الثلاثاء 5 يوليو: الرياضيات التطبيقية – الديناميكيات – من 9 إلى 11 صباحًا – قسم الرياضيات.

الخميس 7 يوليو: أول لغة أجنبية من الساعة 9 حتى 12 ظهرًا.

الخميس 14 يوليو: الفيزياء من 9 حتى 12 ظهرا – شعبة العلوم والرياضيات.

الأحد 17 يوليو: علوم الجيولوجيا والبيئة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا – قسم العلوم – الرياضيات البحتة ، حساب التفاضل والتكامل من الساعة 9 حتى 11 صباحًا ، شعبة الرياضيات.

الثلاثاء 19 يوليو: الرياضيات البحتة والجبر والهندسة المجسمة من الساعة 9 إلى 11 صباحًا – قسم الرياضيات.

الخميس 21 يوليو: علم الأحياء من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا – شعبة العلوم – الرياضيات التطبيقية والإحصاء من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي

أما جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، الأدبي ، فيبدأ باللغة العربية يوم الأحد 26 يونيو ، وينتهي بالفلسفة والمنطق يوم الخميس 21 يوليو المقبل.

يمكنك التعرف على امتحان الثانوية العامة في ذلك الوقت كأدبي لجميع المواد من الجدول التالي:

الأحد 26 يونيو 2022: دورة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

الثلاثاء 28 يونيو: دورة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا

الأحد 3 يوليو: الجغرافيا من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

الخميس 7 يوليو: قسم اللغات الأجنبية 1 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

الخميس 14 يوليو: التاريخ من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو: علم النفس وعلم الاجتماع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا

الخميس 21 يوليو 2022: الفلسفة والمنطق من 9:00 ص إلى 12:00 م.

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