امتلك سيارة تويوتا أو هُونداي أبتدا من 6500 ريال بقسط شهري 500 ريال، تعد سيارات تويوتا وهونداي من أقوى السيارات الضخمة حيث تتمتع بمواصفات عالية جدا، كما وانها تتميز في العديد من المميزات العالية التي جعلتها من السيارات المنافسة للكثير من السيارات العالمية، حيث قامت الكثير من الشركات بعرض الكثير من العروض التقسيطات لامتلاك سيارة تويوتا أو هُونداي أبتدا من 6500 ريال بقسط شهري 500 ريال.

سيارات تويوتا وهِيْونداي من 6500 ريال

يستفسر الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن أسعار السيارات ومواصفاتها وأنواع السيارات المتوفرة فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وزاد البحث فِيْ أسواق السيارات المستعملة، وأكثر محتوى فِيْ البحث عن السيارات هُو سيارات هِيْونداي وسيارات تويوتا، وقد تصدرت مواقع البحث فِيْ الأيام الأخيرة. ما يميز هذه السيارات من حيث الفئة سعر رخيص وإمكانيات عالية.

هِيْونداي إلنترا 2013 مستعملة للبيع

هِيْونداي إلنترا 2013 مستعملة للبيع فِيْ حفر الباطن.

سعر مبيع هِيْونداي إلنترا 18500 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على Hyundai Elantra بدفعة أولى 3،000 ريال وقسط شهري 500 ريال.

يبلغ طول هِيْونداي إلنترا 231000 كيلومتر.

كَمْا أن ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي إلنترا أوتوماتيكي.

يتوفر اللون الخارجي الأبيض لهِيْونداي إلنترا أيضًا.

الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي إلنترا هُو البنزين.

يتوفر Hyundai Elantra بالكهرباء وتكييف الهُواء وجهاز التحكَمْ عن بعد والمرايا الكهربائية والمفروشات الجلدية والنوافذ الأمامية والخلفِيْة الكهربائية.

يشتمل نظام الصوت Hyundai Elantra أيضًا على مشغل كاسيت ومنفذ USB ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل DVD وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة.

تم تجهِيْز نظام الأمان فِيْ Hyundai Elantra أيضًا بنظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع لقوة الفرامل، وأجهزة استشعار خلفِيْة، ووسادة هُوائية للسائق والأمام.

تحتوي السيارة أيضًا على مصابيح ضباب وعجلات وقفل مركزي للأبواب ومنبه وكاميرا خلفِيْة ونظام تثبيت السرعة.

يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة هِيْونداي إلنترا مستعملة، اتصل على 00966599683726.

للبيع تويوتا كورولا موديل 2010

تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع فِيْ حفر الباطن.

سعر بيع سيارة تويوتا كورولا مستعمل 6،500 ريال سعودي.

تبلغ المسافة المقطوعة لسيارة تويوتا كورولا 82 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا لون خارجي فضي.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

تويوتا كورولا لديها محرك 1600 سي سي.

تتميز تويوتا كورولا أيضًا بمجموعات رياضية ومصابيح ضباب أمامية وعجلات مقاس 6 بوصات ومحرك أمامي.

تحتوي السيارة أيضًا على أجهزة استشعار خلفِيْة وإشارات مرآة وجهاز تحكَمْ عن بعد.

يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0583857849 أو WhatsApp على 00966583857849

شفروليه ترافِيْرس 2012 مستعملة للبيع

شفروليه ترافِيْرس 2012 مستعملة للبيع فِيْ جدة.

سعر بيع شيفروليه ترافِيْرس المستعملة هُو 11000 ريال سعودي.

تم استخدام شيفروليه ترافِيْرس لمسافة تصل إلى 450 ألف كيلومتر.

كَمْا يتوفر اللون الخارجي لشفروليه ترافِيْرس باللون الأبيض.

كَمْا أن ناقل الحركة فِيْ شيفروليه ترافِيْرس أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو بنزين شيفروليه ترافِيْرس.

يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة شيفروليه ترافِيْرس، اتصل على 0546406887 أو عبر WhatsApp على 00966546406887.

مستعملة تويوتا كورولا 2015 مستعملة لأول مرة

تويوتا كورولا 2015 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

كَمْا تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 15 ألف ريال سعودي نقدًا.

ذكر البائع أن عداد المسافات على

قطعت تويوتا كورولا 88000 كَمْ.

أيضا، تويوتا كورولا لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا تأتي أيضا فِيْ جسم السيدان.

يتوفر تويوتا كورولا أيضًا باللون الأبيض الخارجي.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة تويوتا كورولا بنزين.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة تويوتا كورولا بنزين. يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة، يمكنك الاتصال على 0582925579 أو عبر WhatsApp على 00966582925579.

للبيع تويوتا كورولا سنة ٢٠٠٧ مستعمل

تحتوي السيارة على منفذ USB وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة.

تحتوي السيارة أيضًا على وسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب ووسادة هُوائية جانبية وأجهزة استشعار.

كَمْا أن السيارة مزودة بإطارات، ومنبه، ومصابيح ضباب، ومثبت السرعة، وقفل مركزي للأبواب.

يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0581915748 أو WhatsApp على 00966581915748.

تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع

تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع فِيْ تبوك.

سعر بيع سيارة تويوتا كورولا 10000 ريال سعودي.

وصل عداد المسافات لسيارات تويوتا كورولا إلى 140 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

تتوفر تويوتا كورولا أيضًا باللون الفضي الخارجي.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

كَمْا أن تويوتا كورولا بها مرايا كهربائية ومرايا تشمل إغلاق وتكييف وفرش قماش وجهاز تحكَمْ عن بعد ونوافذ كهربائية وخلفِيْة وأمامية كهربائية.

تحتوي السيارة أيضًا على Bluetooth وراديو كاسيت ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل DVD.

كَمْا تم تجهِيْز السيارة بأجهزة استشعار أمامية ونظام فرامل مانع للانغلاق ووسادة هُوائية للركاب وإطارات ومصابيح ضباب.

يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0593007350 أو WhatsApp على 00966593007350.

أصبح الأن بامتلاك العديد من المواطنين امتلك سيارة تويوتا أو هُونداي بالتقسيط المريح ، حيث تبدأ الأسعار من 6500 ريال بقسط شهري 500 ريال، وذلك حسب نوع السيارة وحداثتها ومواصفاتها، والجدير بالذكر بأن شركة التويوتا من أقدم الشركات لصناعة السيارات وأقواها.