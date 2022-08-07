امطري قلبي امطري كلمات K قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة التي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها امطري قلبي امطري كلمات ، كما حظيت باهتمام كبير على المستوى المحلي العربي كونها من فن العراقي من ابرز واشهر انواع الفنون في الوطن العربي وذلك بسبب المواهب الفجة واصوات ابناء تلك الدولة العربية ، والشعر العربي يتميز بأنواع كثير ، تابعوا معنا .

من هو صاحب اغنية تمطر قلبي تمطر

صاحب أغنية “اماتي قلبي مطري” هو الفنان والملحن العراقي وليد الشامي البالغ من العمر 45 عاما. مشكلة بالنسبة للفنان ماجد المهندس، ثم أغنية المهاجر للفنان الشهير حاتم العراقي، ثم سافر الشامي إلى العديد من الدول العربية حيث تعامل من خلالها مع العديد من الفنانين والفنانين.

تمطر قلبي كلمات تمطر

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تحميل اغنية تمطر قلبي مطر

إنها تمطر قلبي يا مطر يمكن تحميلها من خلال مشغل الصوت التالي

الاستماع إلى أغنية “امتي قلبي” mp3

تعتبر أغنية “قلبي قلبي مطري” من أبرز وأشهر أغاني الفنان العراقي وليد الشامي، فهذه الأغنية لا تحظى بشعبية كبيرة في موطنها الأصلي العراق فحسب، بل تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. العالم العربي، ويمكنك الاستماع مباشرة إلى تلك الأغنية “”.

أهم أعمال وليد الشامي

تتمثل أهم أعمال الفنان وليد الشامي في النقاط التالية

أغنية صدفة.

أغنية عود ناعمة.

أغنية صدمة.

اغنية مجنونة.

نشيد طبيعتي من عند الله.

أغنية الليل.

اغنية هلا هلا.

اغنية عشاق كلش.

أغنية بالي قلق.

اغنية ميتة بدونك.

أغنية I Nuit البعد.

اغنية دزوه.

أغنية الأخبار.

أغنية ذهبية.

ما الاغنية التي تنتظرها

اغنية الخاين.

أغنية إذا لم تفعل.

وفي الختام تعرفنا على امطري قلبي امطري كلمات ، حيث من خلاله تعرفنا على صاحب الأغنية ، امطري قلبي امطري ، وهو الفنان العراقي وليد الشامي ، ورابط التنزيل المباشر لها للاستماع إليه في خاصية mp3.