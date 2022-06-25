امكانياتها عالمية أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا وأهم مميزاتها

تويوتا كورولا هذه السيارة يبحث عنها الكثير من المهتمين بشراء أفضل السيارات، لاحتوائها على مواصفات عالمية وقدرات عالية الجودة، وهذه السيارة من أفضل الإصدارات التي تنتجها شركة تويوتا، وذلك من أجل منافسة السيارات المماثلة فِيْ العالم. وهذا لأنه يلبي احتياجات أي شخص ويحتوي أيضًا على مظهر رياضي جذاب وأدوات رائعة من الداخل والخارج، واليوم من خلال هذا المقال سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول تويوتا كورولا معك.

مواصفات تويوتا كورولا

تعتبر تويوتا كورولا من أفضل السيارات التي تتمتع بمواصفات وقدرات عالية التقنية للغاية بالإضافة إلى ميزات لا مثيل لها تشبه الأنواع الأخرى، ومن هذه الميزات

تحتوي السيارة على محرك هجين سعة 2 لتر.

السيارة بقوة 199 حصان والمحرك الثاني 42 حصان.

هذه السيارة المذهلة تعمل بتقنية الدفع الخلفِيْ.

يختلف عن النموذج السابق فِيْ نسخته الجديدة ؛ يحتوي الآن على نظام فعال وآمن بإضاءة شديدة الوضوح من ذي قبل.

كَمْا أن لديها إطارات قوية تسمح لها بالعمل على الطرق الوعرة.

به أنوار تعمل بالليل والنهار وبطريقة تتكيف مع المطر.

دعم العديد من أنظمة الأمن مثل جهاز الإنذار ضد السرقة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على نظام صوتي واضح.

مقاعد جلدية مريحة.

يمكنك قيادة السيارة بسهُولة لأنه ليس من الصعب القيادة.

كَمْا أن لها أربعة أبواب وألوانها رائعة.

تدعم السيارة البلوتوث وتكييف الهُواء، مما يتيح لك الاستمتاع بالبرودة أثناء المشي لأطول فترة ممكنة.

هذه السيارة لها شاشة كبيرة وواضحة.

أهم مميزات تويوتا كورولا

تتمتع هذه السيارة بمجموعة من الميزات الإضافِيْة التي تجعلها من أفضل فئات السيارات، ومنها