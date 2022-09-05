فيديو انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي، تعد الفنانة مروة القيسي من الفنانات البارزات والمعروفة في الوطن العربي، والتي لها الكثير من الأعمال الفنية الضخمة، حيث اصبح اسمها ترند الساعات الاخيرة بعد نشر خبر انتحار التكتوكر العراقية مرة القيسي، والذي سبب صدمة كبيرة في قلوب محبيها، والجدير بالذكر بان مروة القيسي من الفنانات التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبير.

من هي مروة القيسي ويكيبيديا

تعد مروة القيسي أحد الشخصيات العراقية التي تعيش في بغداد وهي وتعد من مواليد 1986، تخرجت من كلية الفنون في العراق، ولها العديد من الأعمال الفنية الرائعة، حيث شاركت في الكثير من المسابقات والمسرحيات العرافية وحققت مستويات متقدمة، ولم تقف مروة القيسي في مجال الفن والمسرحيات فحسب بل شاركت في مجال التمثيل أيضا ، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل المفتاح ، وفي الأونة الاخيرة لمع اسم مروة القيسي بعد نشر فيديو انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي.

انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي

أعلنت شقيقة مروة القيسي ملاك القيسي صباح يوم الإثنين الخامس من شهر سبتمبر عن إنتحار مروة القيسي فجرا، وقد ظهرت فيديو خاص لها وهي تبكي بحرقة على أختها، موضحة كيفية إنتحار شقيقتها مروة القيسي ، حيث قامت بإلقاء نفسها من الطابق ال11 بأربيل الى الأرض مما أدى الى وفاتها على الفور، كما وطالب الجمهور بعدم سؤالها عن سبب إنتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي.

فيديو انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا فيديو انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي حيث يحتوي الفيديو على مشاهد صادمة جدا ومحزنة، مما أعرب الكثير عن حزنهم وأصفهم على فراق مروة القيسي، وقد بين بعض المقربين من مروة بأن سبب انتحارها يعود الى إغلاق ومنع تطبيق التيك توك، بعد ما أصدرت إقليم كردستان بيان يفيد فيه بإغلاق تطبيق التيك توك في البلاد.

انتشر فيديو انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي في صباح يوم الإثنين أثناء سقوطها من الطابق الحادي عشر الى الأرض مباشرة، كما ولم يوجد أي معلومات صحيحة عن سبب انتحار التكتوكر العراقية مروة القيسي.