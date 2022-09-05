انتحار “التيك توكر” مروة القيسي.. وانهِيْار شقيقتها ملاك (فِيْديو)

انتحرت الراقِصَّة العراقية ونجمة تيك توك مروة القيسي، اليوم الاثنين، من أعلى مبنى فِيْ مدينة أربيل شمال العراق، بحسب مصادر أمنية محلية.

القيسي، 33 عامًا، انتحر من أعلى مبنى فِيْ مجمع القرية اللبنانية فِيْ أربيل، وأخذ أنفاسه الأخيرة مباشرة.

ولا تزال أسباب الانتحار غير واضحة، فِيْ الوقت الذي توجهت فِيْه الشرطة إلَّى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلَّى دائرة الطب العدلي المختصة بمدينة أربيل، وفتح تحقيق لمعرفة الجاني. . أسباب ودوافع الانتحار.

تصدّر اسم مروة الترند على تويتر فور إعلان انتحارها، وسط ردود فعل متباينة من المعلقين، كتب أحدهم “انتحار تيك توك الشهِيْرة مروة القيسي، شقيقة ملك آل- القيسي، الفتاة. هذه إحدى ضحايا Tik Tok والاستخدام السلبي للإنترنت، ضحية الحب الزائف، شابة مخادعة من عصر الورد، فتاة حلوة تنهِيْ حياتها لشيء تافه.

وأضافت أخرى “تيك تاكر اسمها مروة القيسي انتحرت اليوم بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الحادي عشر لمجمع فِيْ مدينة أربيل. جميع سوالفها من الجو إلَّى الهُواء وهِيْ تتطلع إلَّى اللحظة. . “. عام!”

وقالت إحدى الروايات إن مروة القيسي انتحرت بسبب خيانة عشيقها وكتبت انتحرت عارضة الأزياء توك تاكر بسبب خيانة عشيقها.

قال متابع آخر، “الناس فِيْ التعليقات يشمتون ويضحكون عليها! زين تشصلها لمرحلة هذا الهِيْكل هل تتساءل ضغط الشعب! ضيق الحياة فِيْ بلدك لا يوفر الفرص للناس ليعيشوا حياة كريمة! “

ملك القيسي أخت مروة فِيْ حالة انهِيْار اتركوها وشأنها

ووثقت ملك القيسي، شقيقة مروى، مقطع فِيْديو وهِيْ فِيْ حالة انهِيْار وألم وبكاء وصراخ، ودعت الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلَّى “تركها وشأنها دون أن تطلب منها أي شيء”.

من هِيْ مروة القيسي

صعدت مروة القيسي إلَّى الشهرة فِيْ السنوات الأخيرة، حيث قامت بالعديد من الأدوار الفنية والراقِصَّة بالإضافة إلَّى كونها “تيك توكر”، ولديها أكثر من 4 ملايين شخص على وسائل التواصل الاجتماعي.

اشتهرت مروة القيسي بتصريحاتها الجريئة التي أثارت الجدل منذ فترة طويلة بين جمهُور المواقع الإعلامية، حتى أنها تحدثت خلال مقابلة تلفزيونية عَنّْ رغبتها فِيْ “إذلال الرجال” واستبدالهم بشكل مستمر.

ولدت فِيْ أغسطس 1989، وتعيش فِيْ العاصمة العراقية بغداد، وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة ولديها العديد من الأعمال المسرحية.