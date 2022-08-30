انتحار الممثلة الكورية يو جو يون.. وهذه رسالتها الأخيرة

انتحرت الممثلة الكورية الجنوبية Yoo Joo-eun عَنّْ عمر يناهز 27 عامًا، بعد مسيرة مليئة بأعمال بارزة مثل Big Forest و Joseon Survival Period. ولم تكشف أسرة الفنانة الراحلة عَنّْ أي تفاصيل عَنّْ طريقة انتحارها أو مكان تواجدها عَنّْد وفاتها.

آخر رسالة من يو جو اون

ألمحت يو جو أون إلَّى رغبتها فِيْ الانتحار فِيْ رسالة شاركتها عائلتها تلبية لطلبها، وكتبت، “أنا آسف لأنني غادرت أولاً. أنا آسف بشكل خاص لأمي وأبي وجدتي وأوبا (أخي الأكبر). يصرخ قلبي أنه لا يريد أن يعيش بعد الآن … قد تكون الحياة فارغة بدوني، لكن من فضلك عِش حياتك بشجاعة، سأشاهد كل شيء من بعيد، لا تبكي لأنني سأتأذى “.

أوضحت الممثلة الكورية أنها كانت تفكر فِيْ الأمر كثيرًا قبل اتخاذ هذه الخطوة وطلبت من الجميع ألا يلوموا أنفسهم، وتابعت “أنا لست حزينة، لكنني فِيْ الحَقيْقَة هادئة. ربما لأنني كنت أفكر فِيْ هذا القرار. “لفترة طويلة. عشت حياة سعيدة للغاية، لكنني لا أستحقها. لهذا السبب أنا راضٍ. لقد اكتفِيْت من هذه الحياة، لذا من فضلك لا تلوم أي شخص وتحرك فِيْ، أنا لست ميتًا، لذا عش حياة جيدة وآمل أن أرى الكثير من الناس فِيْ جنازتي وأن يرى الجميع ما إذا كان أي شخص يمر بشيء ما “.

بالإشارة إلَّى مسيرتها التمثيلية، كتبت جو إيون، “أردت حقًا متابعة التمثيل كَمْهنة. ربما كان التمثيل هُو كل شيء بالنسبة لي أو ربما جزءًا مني، لكن لم يكن من السهل متابعة مهنة كهذه. لم أرغب فِيْ فعل أي شيء سوى التصرف وكان ذلك محبطًا للغاية. أدركت أن وجود الحلم هُو نعمة ونقمة فِيْ نفس الوقت “.

وأكدت الفنانة الراحلة أن الله يحبها ولن يرسلها إلَّى الجحيم، وشكرت أهلها وأصدقائها على حبهم لها وتقديرهم لها، مشيرة إلَّى أنها استمدت القوة والضحك منهم.

اختتمت جو إيون رسالتها، “شكرًا لتفهمك وتسامحك. أنا آسف لأنني لا أستطيع التعبير عَنّْ نفسي أكثر. لكن أتمنى أن تتفهموا، ولكل من عرفني فِيْ هذه الحياة، وخاصة المعلمين، أود أن أشكركَمْ وأعبر عَنّْ احترامي. شكرا لتعليمني الكثير من الأشياء عَنّْ الحياة، أمي، أبي، أنا أحبك. أرجوك لا تبكي من أجلي، أتوسل إليك “.

أرفق شقيق يو جو أون رسالة أخته بتعليق مؤثر، كتب فِيْه “فِيْ 29 أغسطس 2022، غادرت جو أون هذا العالم لتذهب إلَّى مكان مريح. لأولئك الذين لديهم الوقت، وداعًا لجو أون فِيْ طريقك. . بناء على طلب أختي الأخير، أشارك هذه الرسالة “.

وأعلن شقيقه أن الجنازة ستقام الأربعاء المقبل 31 أغسطس.

من هُو Yoo Joo-eun

وُلدت يو جو فِيْ عام 1995، وحصلت على درجة البكالوريوس فِيْ التمثيل من جامعة كوريا الوطنية للفنون، وكانت أول وظيفة تلفزيونية لها هِيْ دورها فِيْ الدراما الكوميدية السوداء Big Forest فِيْ عام 2022، ثم فِيْ العام التالي حصلت على دور داعم فِيْ ذلك الوقت سلسلة السفر جوسون البقاء على قيد الحياة.

يقال إن صافِيْ ثروته يتراوح من 1 إلَّى 5 ملايين دولار.