انتحار طالب في المنيا شنقا بسبب الثانوية العامة

مع كل عام ننتظر نتيجة الثانوية التي تنقسم إلى أفراح وزحائر أو أحزان وأصوات، ومن بين الأشياء التي تزامنت مع النتيجة الانتحار، وهذا العام انتحر طالب شنقًا في محافظة المنيا .

انتحار طالب ثانوي

استقبل أهالي مركز العدوة شمال محافظة المنيا، مساء السبت، قدرًا كبيرًا من انتحار أحد الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وسبب الانتحار هو فشل الطالب في السنة الثانية مما جعله ينتحر ليموت. الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

وتلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن المنيا بلاغاً من غرفة عمليات الطوارئ بوصول احمد – ع. طالب بالصف الثالث الثانوي.

انتحر الطالب شنقاً داخل منزل الأسرة، ونقل إلى المستشفى.

وبعد سؤال والد الطالب عن سبب ذلك، قلب أنه انتحر شنقًا في إحدى غرف المنزل، بعد تلقيه نبأ رسوبه في امتحانات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي.

وتم إصدار محضر بالواقعة، وحُفظت جثة الطالبة داخل مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق آخر، توفي الطالب فارس محمد عاشور، بعد نجاحه في الثانوية العامة، بإجمالي 261 درجة في القسم الأدبي.

نجا الطالب في حادث مروع على طريق الساحل الشمالي قرب مدينة العلمين.

وجاء الحادث بعد اصطدام سيارة به أمام قرية سياحية على طريق الساحل الشمالي قرب مدينة العلمين.